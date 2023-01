Gran Hermano 2022: Julieta Poggio ya no se aguanta a Agustín, y fue muy dura con él

image.png

La charla se dio luego de que Thiago cuente que Agustín le dijo que "esta placa no le convenía", insinuando que no podía competir contra él, lo que provocó la ira de Julieta.

"Aunque sea con una pelotudez. El otro día le dije que no me gustaba la armónica. Y él me dice 'es un instrumento hermoso'. ¡A mí no me gusta! ¡Que se calle! A todos les quiere meter miedo. Se hace el que sabe de las placas. El estratega", sumó la modelo, súper indignada con las actitudes del participante.

"¡Me tiene harta! ¡Me tiene cansada! Les hace la cabeza a todos. Yo no le creo nada, ni una palabra de lo que dice. No hay que quedarse a escucharlo porque se cree que tiene poder", cerró.

Gran Hermano 2022: Alfa acosó a Nacho vestido de mujer y generó polémica

Luego de que Santiago del Moro habló sobre el call center a favor de Alfa de Gran Hermano 2022, otra polémica rodea al hombre de 60 años por una acción que hizo en la casa.

Nacho Castañares estaba vestido de mujer sentado en la cama cuando Walter Alfa Santiago se le tiró encima y hasta le abrió las piernas en modo de broma.

Lo cierto es que en las redes sociales esta acción del hombre de Tigre generó mucha polémica y hasta varios usuarios de Twitter pidieron que la producción del reality sancione al participante por su comportamiento.

"¡Salgan de mi cama sucios, salgan de mi cama!", se escucha gritar a Romina Uhrig al instante, presente justo al lado de ambos. Alfa siguió con su acción a pura risa y ahí Nacho le dijo también a pura carcajada: "Salí, Alfa".

Si bien la acción entre los participantes no ameritó comentario alguno, en las redes sociales se generó una gran polémica por el comportamiento de Alfa y muchos pidieron una sanción y hasta otros incluso la expulsión.