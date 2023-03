Gran Hermano 2022: La angustia y llanto de Romina al perderse el inicio de clases de sus hijas

Romina y Julieta - GH .jpg

Pero en medio de la conversación Uhrig tomó consciencia de que estaba perdiéndode el primer día de clases de sus hijas. "¿Ya es primero? Ay no, pará. Las nenas empezaron el colegio... ¿me estás jodiendo?" exclamó visiblemente triste la ex legisladora en la madrugada del 1° de marzo.

En tanto, la mamá de Mía, Nina y Felicitas se lamentó con los ojos brillosos y al borde del llanto: "Pasaron muchas cosas. Pensé que esto iba a terminar para cuando empezara el cole de las nenas. ¿Cómo pasó todo esto?".

Romina volvió a filtrar explosivos datos sobre Gran Hermano 2022 y cortaron la transmisión: "Les pasan información"

En las ultimas horas, Romina Uhrig volvió a decir que la producción de Gran Hermano 2022 le reveló datos del juego. La ex diputada contó que fue convocada al confesionario y que ‘Big’, como apodan a la voz con la que hablan, le hizo un comentario que le cambió su forma de pensar.

Antenoche, durante una conversación que tuvo con Julieta en el jardín dijo: “Ayer con la charla que tuve con Gran Hermano, se me prendió la lamparita. Me dijo ‘Es justo que los 4′ y ahí me puse a pensar”, llegó a decir antes de que la transmisión cambiara rápidamente de cámara para mostrar el living de la casa.

Sin embargo, varios televidentes de Pluto TV advirtieron lo que había dicho y el video se viralizó rápidamente en las redes sociales.

“Qué raro que justo cambien de cámara”, “Cada día queda más claro que les pasan información”, “Es obvio que quieren sacar a Camila y La Tora” o “Esto ya es un montón”, fueron algunos de los comentarios.