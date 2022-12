Gran Hermano 2022: la furia de Alfa tras una actitud poco higiénica de Ariel

Alfa contando que Ariel se sentó desnudo en un sillón del living - GH 2022.jpg Alfa relató azorado ante sus compañeras de Gran Hermano 2022 cómo Ariel Ansaldo se desnudó en el living de la casa y apoyó sus partes en uno de los sillones.

“Se quedó en bolas, en pelotas”, soltó indignado Alfa frente a Camila, Marcos y Julieta. “Se quedó en bolas, en pelotas, en el sillón, apoyó los huevos y el cul... en el sillón”, detalló Walter sobre el desprejuiciado accionar del parrillero que evidentemente no le importó si incomodaba a alguien.

“Se sentó, se sacó el short y se quedó en pelotas, en cul..., en el medio del sillón, se quedó en bolas arriba de ese sillón”, volvió describir furioso Alfa. Ante esto, Julieta reveló que ella también lo enganchó totalmente desnudo en medio del jardín.

Ariel Ansaldo GH 2022doble.jpg Ariel Ansaldo suele deambular por la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) con poca ropa.

“Una vez que estaba en bolas, agarró y se secó así con la toalla”, gesticuló Alfa imitando el accionar del parrillero frente a las cámaras, dejando claro que lo que más le molestó es que no tuvo reparo alguno en hacer eso a la vista de todos, sin importarle si aparecería alguna de sus compañeras del reality.

Ariel lanzó una fuerte acusación contra Alfa en Gran Hermano 2022: "Le metiste los dedos en la boca"

Hace pocos días Ariel Ansaldo ingresó a la casa de Gran Hermano 2022. "Quiero entrar a la casa para hacer reír a la gente y dejar de correr atrás de la guita", afirmó en la presentación, antes de entrar al reality.

Desde el primer minuto, el hombre de Berazategui, buscó la complicidad de Walter Alfa Santiago. De hecho, Santiago del Moro lo bautizó "Beta", en referencia al apodo del más veterano del juego.

ariel-y-walter-alfa-santiago.jpg

Sin embargo, la buena onda entre ellos duró poco y nada. Y todo voló por los aires cuando Ariel tuvo una fuerte discusión con su compañero en la casa de Gran Hermano 2022.

En un video que viralizó en las redes, se ve a Alfa dirigiéndose a Ariel, muy enojado: "Cuando yo juego con alguien no me gusta que se meta nadie. Clarito. Te lo digo así. Yo estaba jugando con Camila, vos no podés ponerte en abogado".

Sin vueltas, el nuevo integrante del reality le respondió: "Estaba durmiendo, ¡le metiste los dedos en la boca!".