Gran Hermano 2022: el fuerte comentario homofóbico de Alfa, que generó repudio en las redes

"Yo soy bien machito. Nací machito y voy a morir machito", comenzó diciendo el participante, indignado el planteo del nuevo integrante de Gran Hermano.

"Me vino a preguntar: '¿No probaste otra cosa? ¿No es hora de que pruebes?'. Tenés un pedo atómico. Habiendo siete mujeres por cada hombre, ¿voy a buscar un gorila para acostarme? Hay que estar loco, hay que estar degenerado de la cabeza. Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Yo soy de esa idea. Soy troglodita. Vivo así y voy a morir así. ¿Existiendo mujeres cómo voy a elegir un tipo?", siguió.

Camila intentó darle otro punto de vista, pero Alfa no aceptó su opinión. "Yo en eso no coincido", le dijo la rubia. "Yo sí coincido y vos, cállate", le contestó el más veterano de la casa.

Sus dichos generaron repudio en las redes sociales. "No me sorprenden esos comentarios de Alfa", "Lo queremos ver afuera ya mismo", "Cruzó todos los límites. Esto claramente no es un chiste, como suele decir siempre", "¡Que mal esta este señor!", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

alfa-camila-gran-hermano.jpg

Juliana sigue dando información del exterior en la casa de Gran Hermano 2022: ¿será expulsada?

El miércoles, Juliana Díaz fue elegida por sus compañeros dentro de la casa de Gran Hermano 2022 para reingresar al reality. Después de la votación, Tini -como le dicen cariñosamente- agarró su valija y volvió al juego.

Antes del reingreso, Santiago del Moro le hizo una fuerte advertencia. El conductor le dijo no puede dar información del exterior a sus compañeros y que, en caso de hacerlo, recibiría una sanción.

Sin embargo, Juliana no escuchó esa recomendación. A las pocas hora de su reingreso, la chica de Santa Fe metió la pata: le contó a Maxi que los votos de Coti fueron anulados porque tomó un papel que cayó al jardín, con información sobre el repechaje.

Por ese incumplimiento de las normas del reality, Tini fue sancionada: no podrá participar de la prueba del líder la semana próxima, tampoco podrá nominar, e irá directamente a placa el día de la nominación.

Al parecer, Juliana aún no fue informada de la decisión de Gran Hermano 2022 por su error. En un video reciente, se ve a la joven hablando con Maxi en la cocina y contándole datos del exterior.