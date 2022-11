Gran Hermano 2022: La impensada declaración de Alfa sobre La Tora, después que ella abandone la casa

"A la única que a veces extraño porque su presencia era fuerte y no así nomás, es a la Tora", confesó Walter, y reveló que fue Lucila quien le dijo que vaya a hablar con Romina cuando se peleó con ella y expresó su deseo de abandonar el programa.

"De la gente que se fue, la única persona que extraño su presencia aunque haya tenido quilombo, roces y puteadas, es la Tora. El resto, para nada. No hubo una mañana en la que no me haya cruzado con ella y no me diga 'Alfita, buen día, ¿tenés café?'", recordó, nostálgico.

Embed

El enojo de Alfa con Agustín en Gran Hermano 2022: "No me gusta que me digan trolo"

En las últimas horas en Gran Hermano 2022, Agustín Guardis tuvo una discusión con Walter Santiago. Al parecer, el joven le habría dicho "pelado trolo", en medio del entredicho.

Esas palabras desataron la furia del más veterano de la casa. En una charla con Romina, Alfa le comentó lo que pasó y remarcó que quedó susceptible por esas declaraciones.

Embed

"No me gusta que me digan trolo ni acá, ni en el colectivo, ni en la calle, en ningún lado", le dijo a la ex diputada.

Alfa reiteró que no va a permitir que lo traten de esa manera. "Hay agresiones que no se pueden pasar por alto", remató el polémico participante.