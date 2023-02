Gran Hermano 2022: La particular actitud de Marcos mientras Romina hablaba mal de Alfa

En tanto, por estas horas volvieron a ser 12 personas conviviendo en la casa y ya se vieron algunos roces entre los aspirantes al gran premio. Lo cierto es que Romina describió frente a la mamá de La Tora y su sobrino en la galería del jardín, la reacción de Marcos al escucharla hablar mal de Alfa, quien se fue de la casa enfrentado con ella.

Romina sobre reacción de MArcos - GH 2022.jpg Romina Uhrig junto a su sobrino, La Tora y su mamá en la galería del jardín de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe).

"¿Viste que estaba hablando con Valen y el Primo se la llevó? No le gusta que hable, se ve. Es raro el Primo. Por eso me quedé así, porque él se daba vuelta y me miraba. Ella me miraba a mí y se la llevó", arrancó la ex diputada kirchnerista.

Charlando con la madre de Lucila, Romina Uhrig siguió intentado analizar al salteño: "Nosotros decimos que el Primo es el que más está concentrado en el juego, de verdad. Está más concentrado, es más inteligente. No se le escapa una, no vive relajado, vive pensando. Primo mira todo el tiempo las cámaras".

En ese momento, apareció Lucila y Romina le comentó lo sucedido: "Estábamos contándole a Valentina lo de Alfa y el Primo agarró y se la llevó". "Y es así él", deslizó La Tora, al tiempo que Romina concluyó asegurando: "Él mide mucho todo lo que se dice, para mí", haciendo exactamente lo mismo por lo que criticó a Marcos.

El repudiable comentario que hizo Romina de Gran Hermano 2022 sobre una de sus hijas

Romina Uhrig esperaba el ingreso a la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) de alguna de sus hijas, pero finalmente recibió a su sobrino Fabián Herrera. La ex diputada recibió con un llanto desconsolado a su familiar, pero reconoció que tenía muchas más ganas de ver a una de sus hijas dentro de la casa más famosa del país.

Fabián Herrera le reveló que las menores de edad no lograron entrar al domicilio por ser menores de edad y que la producción lo terminó llamando a él por ser la única opción.

Y mientras charlaba con su sobrino, Romina le preguntó sobre el físico de su hija del medio y fue fuertemente criticada en la red: “¿Y Nina? Está igual que Feli, dicen. ¿Muy gorda? ¿Sigue muy gorda?”. El joven, intentando responder con educación, le aseguró que "está igual que siempre". Entonces Romina sentenció: "Gorda”.

romina-gh.jpg

Una de las tantas en reaccionar ante el despectivo comentario fue la periodista de Intrusos, Maite Peñoñori. "La obsesión que tiene Romina con los cuerpos todo el tiempo es tremenda", señaló haciendo referencia a que no es la primera vez que la jugadora se refiere al físico de otra persona en esos términos.

"No podés ser así con tus propias hijas. Gordofobica al palo Romina. Estás hablando de tus hijas nena, pobres nenas van a crecer acomplejadas gracias a la traumada de su madre", "Estoy segurísima que 9 de cada 10 personas en argentina crecieron con 1 o + familiares como ella. los traumitas no caen de la nada", "Lamento haber sentido empatía por esta pelotuda ayer. Menos mal que no entraron las hijas porque seguramente le iba a decir 'Ay hija estas re gorda'", "Por Dios que manera de pasar traumas a tus hijas. Que mujer nefasta", fueron tan solo algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter, donde la etiqueta "gorda" se convirtió en tendencia.