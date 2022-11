Gran Hermano 2022: la tremenda revelación de Martina tras su eliminación

“Estoy nerviosa. Salí hace poco y no me esperaba tanta repercusión. Nunca vi un Gran Hermano, nunca vi un reality, no tenía mucha idea. Entrar no era algo que yo estaba buscando, se dio. Entré para jugar y por la experiencia”, aseguró de entrada Martina en el programa que marca la agenda del mundo del espectáculo y la farándula.

Martina GH Ángel de Brito en LAM -Captura.jpg Martina Stewart Usher, la segunda eliminada de Gran Hermano 2022, visitó LAM a horas de haber salido de la casa.

Si bien afirmó haber sido feliz dentro de la casa, paradójicamente reconoció que debió pedir ayuda psicológica. “Yo creo que afuera no se vio, pero yo fui muy feliz ahí adentro, me divertí mucho. Para nosotros, jugar era sacar del eje a otras personas y la idea era ir rompiendo grupitos. Un día llamé al psicólogo porque no me daba más la cabeza”, le confió a de Brito.

Y en tren de detallar a qué se refería con que la cabeza no le daba más, Martina Stewart Usher explicó: “Estaba con los chicos que me quemaban realmente y fui al psicólogo porque no daba más. Me iba a dormir y estaba como en un juego de play, como que no podía dejar de pensar en cosas. Estaba mal”.

Embed

Gran Hermano 2022: la reacción de Susana Giménez a la eliminación de Martina

La salida de Martina Stewart Usher de la casa de Gran Hermano 2022 ha generado todo tipo de reacciones, pero una en especial fue bastante inesperada: la de Susana Giménez, nada más ni nada menos, quien se manifestó sobre la eliminación de la segunda participante del reality de Telefe.

La famosa conductora que reside en Uruguay mostró cuál fue su reacción cuando la concursante fue eliminada del programa que conduce Santiago del Moro.

susana gimenez y martina gh.jpg Susana Giménez se mostró fan de Gran Hermano 2022 desde las redes al celebrar la salida de Martina Stewart Usher.

Fue en una publicación de Instagram donde comunicaban la noticia de que Martina abandonó la casa más famosa del país, donde la artista comentó muchos corazones rojos, mostrando cuál era su preferencia.

Por estos días, la actriz que protagonizó en el país vecino el éxito "Piel de Judas", se encuentra preparando todo para partir rumbo a Qatar 2022, y apoyar a la selección argentina como lo hace en cada mundial.