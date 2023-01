Gran Hermano 2022: las fotos desconocidas de Marcos antes de entrar a la casa

Marcos Ginocchio de chico - GH 2022.jpg Las fotos de la infancia de Marcos Ginocchio de su perfil de Instagram.

Es así que su fandom de Instagram, donde ya tiene más de 500 mil seguidores, rápidamente buceó en en el pasado de sus publicaciones hasta encontrar postales de Marcos de pequeño jugando al rugby con 8 o 9 años en su Salta natal, o alguna retrato del actual abogado en plena adolescencia.

Marcos Ginocchio de chico 1 - GH 2022.jpg Las postales de la adolescencia que el salteño de Gran Hermano 2022 publicó en sus redes sociales.

Si bien Marcos no ha cambiado de manera extrema sus rasgos, lo cierto es que ya desde pequeño se lo puede ver siempre prolijo, a la moda y con su físico trabajado producto del deporte que practica desde la infancia.

Marcos Ginocchio de chico 2 - GH 2022.jpg Muchos viajes y siempre con una sonrisa aparece Marcos Ginocchio en su cuenta de Instagram.

Así como también, desde su feed puede apreciarse que lo ha construido como una bitácora de sus viajes, tanto a las playas argentinas como también sus viajes a Brasil y México, sólo por mencionar algunas, siempre elegante y con una sonrisa seductora.

Marcos Ginocchio de chico 3 - GH 2022.jpg Algunas de las fotos más actuales de Marcos Ginocchio antes de ingresar a la casa de Gran Hermano 2022.

Alfa se sacó con Marcos en Gran Hermano 2022: "Ya me tiene los hue... llenos"

Walter Alfa Santiago tiene pocas vueltas. Cada vez que algo le molesta en la casa de Gran Hermano 2022, el hombre Tigre lo dice y no tiene problemas en enfrentarse con quien sea.

En las últimas horas, en las redes sociales, se conoció un video, donde se lo escucha al más veterano del reality despotricando contra Marcos Ginocchio, uno de los participantes más queridos por el público.

En una charla con Camila, Alfa lanzó fuertes declaraciones sobre el salteño. "(Marcos) me tiene los huev... llenos. Cada vez que digo algo, dice: 'eh Alfa, eh Alfa, eh'", expresó.

Marcos-Alfa-Gran-Hermano.jpg

"Me tiene los huev... llenos. Boludo, ¿vos me decís? Mirás siempre al piso porque no podés mirar a los ojos. Se quieren hacer los profesores y no saben hablar. No tienen un discurso de más de diez palabras. Te doy un consejo: leé mucho. El vocabulario te lo da la lectura", siguió.

No conforme con eso. Alfa se burló de la forma de hablar de Marcos. "No sabe leer. No tienen discurso. No tienen vocabulario", sentenció.