Gran Hermano 2022: María Laura defendió sus polémicos dichos sobre la sexualidad de Agustín

"Para mí Agustín es medio raro. Mi olfato es que para mí puede ser gay”, había dicho la ex hermanita, oriunda de Catamarca.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1599932269531377664 "La sexualidad no es materia opinable" María Laura "Cata" se enfrenta a los analistas.



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji3rma #GH2022 pic.twitter.com/hLkOzo0Uag — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 6, 2022

Sin embargo, Cata se tomó muy tranquila la acusación y aseguró que "percibía" algo y "está bueno el poder acercarte a alguien cuando percibís algo". Lejos de considerarlo una falta, sintió genuina su "obsesión".

"La sexualidad no es materia opinable, y nunca lo fue", aseguró Santiago del Moro, y Cata añadió que "no fue con mala intención" y fue por más "me hubiese gustado que hable del tema", cerró.

Gran Hermano 2022: El intolerable comentario de Agustín sobre Lali Espósito

A medida que pasan los días dentro de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), los y las participantes que por el momento no establecieron ninguna relación íntima con ninguno de sus compañeros o compañeras están con las hormonas a full. Y claramente Agustín Guardis es uno de ellos.

Así, hace algunas horas pudo verse cómo, en una charla entre hombres donde analizaban si algún famoso podría ingresar a la casa y mencionaron el nombre de Lali Espósito.

image.png

Fue allí cuando desde la cama, Frodo deslizó visiblemente entusiasmado, frente a Alexis y Thaigo, "uh viene Lali... ¡sabés qué!". Y frente a la levantada de cejas de Conejo, en señal de los sensual que es la cantante, Agustín dejó salir de su boca un comentario totalmente fuera de lugar.

"Le hago levantar el dedo aunque no quiera", refiriéndose claramente a la posibilidad de tener sexo con la intérprete de Disciplina y el gesto de consentimiento que deben darle a Gran Hermano para tener vía libre.

Pero las palabras del hermanito fueron duramente criticadas desde las redes sociales, al viralizarse el video, ya que el "aunque no quiera" habla de algo forzado, sin precisamente consentimiento.