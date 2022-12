Gran Hermano 2022: la implacable crítica de Agustín a Romina tras salvar de la placa a Coti 

gran-hermano-2022.jpg

Pero Agustín fue por más, y volvió a criticar la estrategia de juego de Romina, al disparar picante: "Y no me imagino, hermano. Si así salva acá y siempre le sale el tiro por la culata, no me imagino cómo vota en el Congreso ¿Sabés lo que debe ser, no? Que me disculpe con todo el amor del planeta, pero a mí los políticos no me gustan ninguno".

Al mismo tiempo, Guardis reconoció de dónde proviene su mala onda con Romina. "Yo no me olvido más lo que me hizo a mí, le salió el tiro por la culata. Estuvo una semanita rompiéndome la pij... a mí, me estuvo patoteando toda la semana", disparó sin filtro.

Embed

Gran Hermano 2022: Agustín descubrió el juego de Romina, la destrozó y comenzó una nueva guerra

Tras la salida de Juliana, la sexta eliminada de Gran Hermano 2022 (Telefe), los ánimos en la casa más famosa del país están más caldeados que nunca, y cada paso de alguno de los participantes, es analizado desde todos los ángulos.

Eso sucedió con Agustín Guardis y Romina Uhrig, cuando "Frodo" analizó la estrategia de la ex diputada del Frente de Todos, y la dejó expuesta.

“Se cree que por estar en la cocina y lavar la ropa tiene inmunidad y que por eso puede hablar mal de todos, decir lo que quiera, llevar y traer, armar quilombo”, le dijo él a Maxi, en una charla íntima entre ambos.

AGUSTÍN ANALIZÓ EL JUEGO DE ROMINA GRAN HERMANO 2022.jpg

"Dirige a dos o tres personitas como quiere, a diestra y siniestra, porque es la más grande”, añadió y sumó "eso lo puede hacer ahora y le debe haber agarrado un gustito bárbaro porque cuando todavía estaba otra gente ella no podía andar dirigiendo la patota”.

Para cerrar su reflexión, recordó la dura semana que le tocó pasar cuando estaba en placa: "Esa semana que yo estaba en la placa, la tercer placa, me la hicieron imposible", aseguró.