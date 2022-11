Gran Hermano 2022: Maxi y Juliana tomaron una decisión que cambia su futuro en la casa

En el video que se viralizó rápidamente, Juliana le preguntó a Maxi "¿Le contaste al Cone que nosotros no estamos más juntos?", haciendo referencia a Alexis. La respuesta de él fue contundente y con mucha seriedad le dijo a Tini: "No, no hablé con nadie".

Así, se confirma la ruptura de esta pareja que, quizá, tuvo que ver con las sospechas de Maxi de que Julieta haya tenido que ver algo con el complot.

https://twitter.com/GHermano_2022/status/1591147405197524992 Maxi y Juliana no están más juntos.



¿Para cual grupo irá Maxi?

Se quedará con los monitos o intentará integrarse a los primos? #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/R4A0ez33Eq — Gran Hermano Clips (@GHermano_2022) November 11, 2022

Gran Hermano 2022: Juliana y Maxi tuvieron sexo en un particular lugar de la casa

Juliana y Maxi confirmaron el primer romance de Gran Hermano 2022 hace una semana, en la previa de la primera gala de eliminación.

Con el correr de los días, la flamante pareja comenzó a darle rienda suelta a la relación y finalmente tuvieron un encuentro íntimo.

"En esa casa hubo mucho amor. Me parece que hay un nuevo conejo y una nueva coneja", señaló Santiago del Moro, haciendo alusión al apodo de Alexis, que bien podría calzarle ahora a la pareja de la santafesina y el cordobés.

"No hay que perder el tiempo. Hay que disfrutar", sostuvo la joven apodada Tini por sus compañeros cuando el conductor los indagó por el momento de intimidad que tuvieron.

Embed

"Hay mucho tabú y acá somos todos grandes. Creo que lo importante es disfrutar, pasarla bien, jugar y no olvidarnos de que somos seres humanos. Por mi parte, joya", expresó la oriunda de Venado Tuerto. "Estoy chocho y disfrutando", agregó Maxi.

El inesperado lugar donde Maxi y Juliana tuvieron sexo fue el sauna, ubicado en el patio y lejos del resto de los integrantes de la casa, y protocolo de consentimiento mediante.