Gran Hermano 2022: Qué significa "opama", la palabra que Coti le dijo a Alfa y La Tora tras una pelea

El término se volvió tendencia en las redes y rápidamente todo el mundo buscó su significado.

"Bueno ya que se termine, que no sigan hablando porque la gente...", dijo Coti dirigiéndose a Alfa mientras La Tora iba al confesionario para realizar la espontánea.

"Ya está igual. No sé, ¿Qué dijo él ahora?", dijo Romina, que estuvo al lado de Alfa durante el ataque de La Tora. "Yo no dije nada. No hablé yo", se defendió el jugador de 60 años. "Sigue tirando comentarios", acotó Coti, cansada.

"Bueno, opama. Nosotros en Corrientes decimos opama. Opama significa 'terminó'". "Listo", pidió Coti.

Embed

Gran Hermano 2022: Agustín saltó a la defensa de Alfa y le puso los puntos a todos dentro de la casa

Agustín Guardis analizó un poco el jugo y advirtió a sus compañeros sobre la pelea entre Walter “Alfa” Santiago y Lucila “La Tora” Villar de Gran Hermano 2022.

Todo se dio tras que el más grande de los hermanitos le hiciera un comentario repudiable de tono sexual a Coti, por el que luego pidió disculpas pero era tarde: fue sancionada y llevado a placa.

Con la eliminación de Juan, La Tora se dejó llevar por la tristeza y reactivó la pelea con Alfa, al que increpó duramente por sus dichos a Coti.

Observador de esto, Agustín le dio a Thiago Medina su mirada al respecto y advirtió lo peligroso que es acusar sin fundamentos. “Alfa tiene razón con algo que dijo. Si él fuese malo o si él se caliente, puede hacerle un juicio de la p… madre a estas boludas por tratarlos de abusador. Porque eso es falso testimonio, calumnias e injurias. A vos no te pueden tratar de algo de lo que no sos. Y si sos, lo tienen que demostrar adelante de la Justicia. Está grabado, así que lo tienen que ir a demostrar”, dijo.

“¿Sabes el agujero que les puede hacer en serio? Es lo mismo que te digan ‘no, porque vos sos chorro, delincuente, un criminal’. ¿Ah, si? ¿Yo soy un criminal? Vení y demostralo en la Justicia entonces a ver si yo te robé. ¿Qué te saqué a vos? Nada”, sumó.

“Es muy fácil el piripipi adelante de todos como hacía Juan también hablando mal en serio, tratandólo de abusador, criminal, chorro y maltratador”. “¿A dónde? Así no van a llegar a ningún lado y la gente se los está haciendo pagar”, cerró.