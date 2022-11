Gran Hermano 2022: rompió el silencio la supuesta amante del novio de Julieta Poggio

Las redes sociales estallaron, sobre todo por los seguidores que quieren que prospere el "romance" entre la participante de Gran Hermano y Marcos, dentro de la casa.

juli poggio 1.jpg

Como siempre, atenta a todo, Estefi Berardi le escribió a Sofía Busto acerca de la relación que mantiene con el novio de Juli Poggio, y aclaró qué pasa.

“Nada que ver. Es mi amigo desde hace años y no sé por qué lo quieren difamar con cosas que nada que ver. Si lo conocieran sabrían que nunca le sería infiel a Ju y la relación que yo tengo con Juli también”, respondió.

juli poggio 2.jpg

Bardelli, por su parte, le dedicó un dulce mensaje a Juli de Gran Hermano. Todo aclarado.

juli poggio 3.jpg

La tremenda confesión sexual de Julieta en Gran Hermano 2022

En una charla picante con Coti Romero y Daniela Celis en la casa de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio lanzó una fuerte confesión sexual.

Disney -como le dicen cariñosamente en el reality- le comentó a las chicas que ella no puede seguir adelante una relación si no se siente enamorada desde el primer día.

Embed

“Cuando digo ‘un día me gusta y al siguiente, no’, corto. Digo ‘no estoy más enamorada’. Porque cuando estás enamorada, lo ves lindo de todas formas”, afirmó.

En ese momento, Julieta recordó que terminó con un ex en pleno acto sexual. “Una vez le estaba chupando la p... y dije ‘no, o sea, no quiero más hacer esto’. Y corté...”, precisó.

Coti y Daniela estaban un tanto sonrojadas, pero Disney permanecía inmutable. “Te lo juro. Me di cuenta en ese momento. Estaba ahí y dije ‘no, no, no quiero más esta p...’”, remató.