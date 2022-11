La tremenda confesión sexual de Julieta en Gran Hermano 2022

Embed

“Cuando digo ‘un día me gusta y al siguiente, no’, corto. Digo ‘no estoy más enamorada’. Porque cuando estás enamorada, lo ves lindo de todas formas”, afirmó.

En ese momento, Julieta recordó que terminó con un ex en pleno acto sexual. “Una vez le estaba chupando la p... y dije ‘no, o sea, no quiero más hacer esto’. Y corté...”, precisó.

Coti y Daniela estaban un tanto sonrojadas, pero Disney permanecía inmutable. “Te lo juro. Me di cuenta en ese momento. Estaba ahí y dije ‘no, no, no quiero más esta p...’”, remató.

julieta poggio 1.jpg

Gran Hermano 2022: cuánto sale la pollera mini que Julieta Poggio arruinó

Hace unos días, en Gran Hermano 2022, Julieta Poggio protagonizó un momento imperdible. La joven se puso muy mal cuando descubrió una mancha en su pollera favorita.

“No sale, ya me cagué un montón de ropa. ¡Me salió carísima!", decía Disney -como le dicen sus compañeros-, angustiada por la situación, mientras intentaba sacar esa mancha.

Embed

La prenda favorita de Julieta es de una marca nacional y que cuesta $14.500. En su cuenta de Instagram, la joven tiene una foto, donde luce esa pollera, que ahora muchas chicas quieren tener.

JULIETA-POGGIO.jpg

Disney tiene una extensa trayectoria como modelo. Antes de entrar al reality, la diosa reality realizó campañas publicitarias de indumentaria y productos de belleza.