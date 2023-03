Gran Hermano 2022: Santiago del Moro explicó por qué pidió ayuda profesional para anunciarle a Romina el encuentro con sus hijas

“Y mucha gente me preguntó por qué primero hablé con Romina, le avisé y no fue una sorpresa. Yo no podía, siendo un conductor que aparece en pantalla, decirle ‘andá, que tenemos una sorpresita’ como cuando les dije que vayan y había dos motos”, continuó.

Fue entonces que del Moro detalló parte de la charla con los psicólogos que lo asesoraron: “Entonces, lo que hice fue asesorarme con gente profesional y les pregunté a los especialistas de qué manera abordar a una mamá que hace 5 meses que no ve a sus hijas y de qué manera ir llegando hasta ese punto que le tengo que comunicar que vaya al SUM que están las hijas”.

“Fue un shock seguramente para ella. A mucha gente le cayó bien, otra gente no le creyó, pero eso ya correrá por cuenta de ustedes. Yo sólo les cuento qué pasó”, concluyó con su habitual sonrisa antes de seguir adelante con exitoso programa que transita las últimas instancias antes de consagrar al campeón de esta edición de Gran Hermano.

Se define el futuro de Romina de Gran Hermano 2022 en la política: "Se metió en la casa por..."

Claramente Romina Uhrig se convirtió en una de las figura destacadas de Gran Hermano 2022. La ex diputada está a un paso de la final del reality y buscará quedarse con el premio de 15 millones de pesos.

Antenoche, la ex pareja de Walter Festa protagonizó un momento muy emotivo luego de reencontrarse con sus tres hijas, a quienes no veía desde hace cinco meses.

En las redes sociales, Romina tiene adeptos y detractores. Algunos piensan que la ex diputada entró a la casa de Gran Hermano 2022 para entrar a los medios y otros creen que lo hizo ganar popularidad y presentarse para obtener un cargo en la próximas elecciones.

Este miércoles en LAM (América TV), el periodista y politólogo, analista del reality, Ceferino Reato afirmó que el juego de Romina "es totalmente político" y buscará capitalizar la fama que le dio el reality en las urnas: "Se metió por política".

"Ella quiere seguir viviendo en el country y teniendo empleadas y eso sale de la plata de la política", enfatizó el panelista de los debates de Gran Hermano 2022.

Reato está convencido de que Romina se lanzará como candidata. "Es muy lógico. Viene de ser diputada. ¿Va a dejar la política y se va a meter de manicura? Para vivir como vive, necesita un ingreso como política", concluyó.