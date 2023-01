Gran Hermano 2022: se supo por qué Ariel casi intoxica a todos con el asado

“Para la salmuera lo mejor es prepararla en el momento, porque si tiene ajo no está bueno hacerla dos días previos porque le puede modificar el sabor. Se hace un rato antes”, explicó de movida el reconocido cocinero.

polémica por la salmuera en mal estado - A la Barbarossa.jpg Rodrigo Cascón criticó la salmuera que Ariel Ansaldo preparó y escondió fuera de la heladera dos días antes de preparar el asado en Gran Hermano.

Al tiempo que apuntó de lleno contra Ariel por su actitud de haber escondido la preparación sin frío. “Si vamos a preparar algo con ajo y los escondemos y encima lo dejamos afuera de la heladera, se va a fermentar y puede ser peligroso" deslizó, y disparó directo "¿Cómo lo va a dejar macerando dos días en un armario? Hizo todo mal".

No conforme con sus dichos, Cascón desafió a la audiencia: "Pongan a hervir agua con ajo y sal. Ténganlo dos días y después huelan para ver como fermentó. No está bueno, no está bien lo que hizo, realmente fue una locura", sentenció.

Por último, el chef detalló que para hacer correctamente una salmuera se necesita una proporción de un 25 % de agua y un 5 % de sal y volvió a remarcar que lo que hizo Ariel fue un "asco", así como también lo calificó de "gaucho trucho".

Fuerte discusión entre Romina, Alfa y Ariel por un insólito motivo en Gran Hermano 2022

Ariel Ansaldo fue el centro de varias polémicas y cruces con Walter Alfa Santiago durante los últimos días en la casa de Gran Hermano 2022 y en las últimas horas se dio otro enfrentamiento entre los dos y se sumó al mismo Romina Uhrig.

Romina estaba preparando la salmuera para hacer el asado y ahí Ariel se quejó por que no podía hacerla él y se utilizaron todos los romero.

alfa ariel.jpg Ariel Ansaldo y Walter Alfa Santiago, enemigos desde el primer minuto dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe).

"Cómo tienen aceitadas las discusiones acá, es tremendo. Mirá vos todo el quilombo que armaron", lanzó Ariel al ver que Romina y Alfa lo cuestionaron por su comentario. "Encima putea el señor. ¡Vos estás discutiendo!", le dijo Romina. "Todo el Romero pusiste ahí, no podías dejarme cuatro a mí. Quería hacer mi salmuera, ¿Cuál es el problema?", insistió Ariel.

"Es tremendo, sos un tipo grande, hace tres meses que estamos acá eh, vos viniste de afuera", le retrucó Romina. Y ahí Alfa se sacó: "El mismo quilombo que me armaste vos a mí cuando estaba jugando con Camila. ¡Callate la boca, ganso!".