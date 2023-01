Se filtraron fuertes fotos de Daniela de Gran Hermano 2022 con un famoso

“Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños. Me hacían sentir súper fea”, comenzó contando la participante de 26 años en su video de presentación. Y, agregó: “Quería ser linda para ser aceptada y operarme las lolas me cambió la vida”.

Si bien cabe destacar que Daniela fue una de las pocas participantes que ha aceptado que se realizó un par de retoques estéticos cuando era más joven, lo cierto es que nadie se hubiera imaginado cuán cambiado estaba desde que ingresó a la casa de Gran Hermano. Y es que la muchacha oriunda de Moreno ha pasado por diferentes estilos que la han hecho parecer una persona totalmente diferente.

En las últimas horas, los fanáticos del ciclo de Telefe se encontraron con fotos del perfil de Facebook de Daniela, el cual no se actualiza desde el 2014 y deja evidencia de todos los cambios estéticos que tuvo la joven durante su adolescencia.

Daniela de Gran Hermano 2022, fan de Julián Serrano

En la mayoría de sus posteos se la puede ver luciendo diferentes outfits, cortes de pelo y hasta colores extravagantes que distan mucha de la Daniela que todos conocieron en Gran Hermano.

Y por otro lado, Daniela también manifestaba su lado cholulo y su fanatismo por Julián Serrano, del cual era parte del club de fans, y su pasión por la moda.

Pero, lo que no pasa desapercibido por ninguna, es la gran diferencia entre la joven de ese entonces y la que ahora se encuentra en Gran Hermano 2022.