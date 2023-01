Gran Hermano 2022: Thiago le mintió en la cara a Maxi y quedó en evidencia su jugada

"¿Lo nominaste al Cone?", indagó Maxi. "¿Cuándo? ¿Ahora? No, si no está El Cone acá", le respondió Thiago. "En la anterior... en la anterior, sí", le dijo su amigo. "¿En está que se fue, no?", siguió el novio de Tini. "En esta no, en la anterior, le di un punto", precisó el muchacho, un tanto nervioso.

Este jueves, el cordobés tendrá que tomar una decisión y salvar a uno de los nominados. Tiene que elegir entre Thiago, Agustín, Nacho o Camila. En las redes, muchos usuarios creen que optará por Nacho porque sospecha que el joven de La Matanza lo traicionó a Alexis.

Embed

Marcos entró en crisis y quiere abandonar Gran Hermano 2022

Marcos Ginocchio está atravesando por horas difíciles en la casa de Gran Hermano 2022 y piensa en abandonar el reality. El salteño extraña a su familia y le cuesta soportar el aislamiento.

"Estoy extrañando mucho", reconoció el joven. Agustina Guardis, su gran amigo en el juego, fue a contenerlo. Más tarde, Thiago Medina también intentó levantarle el ánimo.

Embed

Al parecer, Marcos vivió una situación incómoda en la cocina con Romina y Alfa. Agustín preparó una bandeja con comida para el salteño, pero el hombre de Tigre y la ex diputada pusieron el grito en el cielo.

"Es para mí y para Marcos", expresó el muchacho de La Plata, ante la mirada inquisidora de Romina y Alfa.

El joven de Salta estaba prestando atención a lo que decían los dos "líderes" de la cocina y, aunque no dijo nada, eso le habría molestado. Ahora, "el primo" está en crisis y evaluando irse de Gran Hermano 2022.