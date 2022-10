Gran Hermano 2022: Thiago Medina se quemó y Alfa le remarcó su error

Embed

“No hay que tocar la cocina. Estaba reposando ahí, pasa que tomó temperatura...”, le remarcó Alfa a Thiago mientras el joven trataba de explicar lo que pasó.

“No estaba reposando, estaba prendido eso... Y estaba la cosa ahí, Lo quise sacar y se calentó todo y me quemé”, se defendió el joven de 19 años de González Catán.

Si bien se trató de una pequeña quemadura, se trató del primer accidente doméstico en la convivencia de los 18 participantes del popular reality.



Gran Hermano 2022: un participante tuvo un gesto asqueroso en la cama

Walter Alfa Santiago ha generado todo tipo de comentarios en el público desde que entró a la casa: "Tengo 60 años. Me dicen Alfa. Y en la casa voy a ser un Alfa. Nunca tuve jefe. Nunca tuve horarios. Nunca nadie me mandó ni me dijo lo qué hacer. En la casa tampoco nadie me va a dejar qué hacer", dijo en su presentación.

El martes por la mañana, en Gran Hermano 2022, Alfa protagonizó un momento repugnante en una de las habitaciones. Mientras estaba recostado, el participante le reclamó a la producción que tenía que tomar una medicación.

Acto seguido, se pasó la mano por la entrepierna y luego se la llevó a la nariz. Enseguida, acomodó las sábanas y volvió a olerse los dedos.