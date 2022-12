Gran Hermano 2022: Thiago salvó a uno de los nominados pero cometió un error que le costó muy caro

Pero no podía salvar a cualquiera de los nominados, y la cosa se comenzó a complicar. En un clip, se lo vio a Thiago pidiéndole perdón a Daniela por no haberla salvado en su momento, y le dijo “me equivoqué una vez, no lo voy a hacer dos veces”, de manera tal que anticipó su jugada. Así, Santiago Del Moro comunicó la decisión de Gran Hermano: si Thiago salvaba a Daniela, su voto sería anulado.