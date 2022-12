Gran Hermano 2022: ¿Quiénes son los nominados de esta semana?

“Mis primeros dos votos van a ser para Daniela, el motivo es por estrategia y especulación de la posible placa. Mi segundo voto va por lo mismo, para Alfa”, dijo.

Julieta votó a Coti y Agustín: “Los primeros dos se los voy a dar a Coti y el segundo a Agustín. Con Constanza la verdad es que nuestra relación cambió mucho en poco tiempo, las cosas que hizo y que me dijo en su momento me dolieron, pero después me dieron bronca", aseguró.

"El segundo es para Agustín porque todo este tema del repechaje me hizo dar más bronca que la gente nueva, porque ellos ya tienen su lugar acá y su confianza", sumó.

La nominación de una de las participantes más polémicas de la casa

Luego llegó el turno de Coti, quien nominó a Alfa y a Daniela. “Mis primeros dos votos son para Alfa porque me cansé de tenerle miedo a la placa", dijo.

"Mi otro voto es para Daniela, no me gusta la actitud con la que entró a la casa. Es otra de las que no entiende que esto es un juego”, agregó.

Luego llegó el turno de Alfa, quien le dio sus votos a Ariel y a Coti. “En primer lugar lo voy a nominar a Ariel y en segundo lugar a Coti. Ariel porque no me gusta la manera en la que entró a la casa, y Coti es que veo que hace un juego que no es, hubo una pelea con las chicas de la que fui testigo y no me gustó la manera en la que trató a personas a las que yo quiero”.

Luego fue el turno de Ariel, quien nominó a Alfa y Nacho. Le siguió La Tora, que nominó a Conejo y a Ariel: "Le voy a dar los primeros dos al Conejo, porque es el titiritero que maneja a todos y es el que cae mejor y nunca queda nominado. Y un punto es para Ariel, porque vi cosas que no me gustan de la convivencia”, expresó.

Una noche a pura sorpresas en Gran Hermano 2022

Siguió Conejo, quien nominó a Daniela y a Agustín; Romina nominó a Agustín y a Coti; y Nacho nominó a Coti y a Ariel: “Es una nominación complicada porque pasaron muchas cosas. Le voy a dar dos votos a Coti porque sé que seguramente vaya más gente por ese lado y además porque no me gusta que haya días que está conmigo y después otros días que no me puede ni ver. Y le voy a dar un voto a Ariel, no tengo nada en contra, pero entró nuevo y voy por él”, expresó.

Agustín, finalmente, nominó a Daniela y al Conejo: “Los primeros dos votos son para Daniela y el segundo es para el Conejo. Vamos a tratar de acomodar la placa y bidonearla”, dijo.

Así, los nominados de la noche fueron Camila, Constanza "Coti", Alfa, Daniela y Ariel.