Gran Hermano 2022: Tomás Holder dio la cara por el polémico papel que le pusieron en el bolsillo

tomás holder.jpg

"No sentí nada, no sabía", aseguró Tomás, y Gran Hermano le dijo "Te pido que no la leas. No hay sanción".

Tomás decidió mirar a cámara y hablarle a su madre. "No la voy a poder leer ahora pero te lo agradezco de corazón. Sé por todo lo que pasamos y te prometo que cuando apenas salgas nos vamos a reencontrar", expresó el joven.

"Muy lindo el mensaje. Te pido que la dejes acá en el confesionario, yo la voy a guardar", le dijo la voz al participante.

Gran Hermano 2022: Alfa explotó contra la clase política y lanzó una fuerte acusación sobre Alberto Fernández

Una fuerte discusión política se vivió esta tarde en Gran Hermano 2022 entre Walter Alfa Santiago y la ex diputada kirchnerista Romina Uhrig.

Alfa, como le dicen al más veterano dentro de la casa, fue contundente al dar su mirada sobre la clase política y sorprendió a todos con una fuerte acusación contra el presidente Alberto Fernández.

"Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández", comenzó diciendo el participante.

Alfa apuntó contra los políticos "que se han atado al poder". "Cafiero. Los hijos de Cafiero. Los nietos de Cafiero. Los Saadi. Los Rodríguez Saá. Se han enquistado en el poder. Han hecho fortunas con la política. La gente está un poco cansada de todo eso", siguió.

"Es lo mismo que pasó con los militares. Hubo militares que fueron una basura y militares que fueron buena gente. Eso es lo que pasa cuando la gente se harta. La gente se cansó de la clase política y le siguen metiendo el dedo", añadió.

Por último, Alfa recordó algunas de las polémicas que enfrentó el Gobierno durante la pandemia. "Lo que hicieron con la pandemia, con la vacunación, con la vacunación VIP, y con la fiesta de Fabiola Yañez... ¡Fue vergonzoso para la gente! Metieron en cana a un pibe que venía de vacaciones en Brasil y estaban haciendo una fiesta. La gente eso lo ve. Se entera. Y dicen: '¿cómo puede ser?'", cerró.