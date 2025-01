Gran Hermano 2024: así fue el romántico Congelados de Luz que terminó con una polémica sanción

A través de la puerta giratoria, entró el joven español, quien se acercó a Luz y le leyó una carta de amor. "Estoy muy orgulloso, allá donde voy te presumo como si fueras un trofeo, has conseguido que me enamore un poco más, has estado conmigo, me has hecho mejor persona, siempre hemos creído que iba a funcionar. No nos vamos a separar, lo intentaré para que podamos estar juntos para siempre", expresó.