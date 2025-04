Gran Hermano 2024: Gabriela atendió el teléfono rojo y ganó un espectacular beneficio

"Quien atiende el teléfono es la líder de la placa, el resto va a todo a placa, chicos", les comunicó el presentador. Algunos jugadores festejaron el anuncio y otros quedaron helados.

"Estamos en semana de placa positiva y todavía no me dijeron si se van uno o dos el próximo domingo", detalló Del Moro. Además, explicó que el miércoles no habrá programa. El jueves, en tanto, bajarán de la placa XL algunos participantes.

Gran Hermano 2024: Catalina y Ulises se unieron para vengar la eliminación de Bati y apuntaron contra Tato

El lunes por la noche Bati Larrivey se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano 2024 (Telefe) y Ulises Apóstolo y Catalina Gorostidi se unieron para vengar su salida de la casa más famosa del país.

El versus de la noche fue Bati contra Luz Tito, una de las amigas incondicionales de Tato Algorta. El cordobés, desde que entró al reality, lo tiene entre ceja y ceja al uruguayo y no parará hasta sacarlo del juego.

En la habitación verde, la jugadora de la edición pasada disparó: "¿Vamos a hacer la venganza de Bati, Ulises?". "Más vale que sí. A partir de mañana", le respondió Ulises.

"Bati, amigo, te vengaremos", aseguró Catalina a una de las cámaras.

Acto seguido, Apóstolo expresó por la eliminación de su amigo: "Hoy estoy deprimido". Y agregó filosísimo en referencia a Tato: "Harto de los lindos.