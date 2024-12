Gran Hermano 2024: Petrona y Sandra volvieron a enfrentarse por el control de la cocina

Inmediatamente, Sandra le respondió de manera contundente: "No, no vamos a usar polenta porque eso es para usar cuando no tenemos comida. Nos falta lugar en la heladera y la polenta, como el arroz, te ayuda a zafar de último momento".

Ahí, intervino Sofía 'Sopa' Buscio y acotó: "Lo que Petra quiere decir, en realidad, es que le gustaría cocinar algún día de la semana".

"Ella cree que se tiene que hacer lo que yo digo y no. Pero, la realidad, es que yo estoy continuamente pendiente. Estoy terminando el almuerzo y preparando para la noche. Es por una cuestión de tiempo, de practicidad, nada más. No es para ver quién la tiene más larga", explico Sandra, con su característico tono dominante.

Giuliano Vaschetto, por su parte, se puso del lado de Sandra e indicó: "Hacelo mañana el pastel de polenta, Petra, porque hoy no tenemos dónde guardar los pollos. Si esta noche no los hacemos no tenemos dónde guardarlos".

El discriminador comentario de Lourdes a Petrona en Gran Hermano 2024 que generó repudio en las redes

Lourdes Ciccarone volvió a protagonizar un polémico momento dentro de la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) al hacerle un discriminador comentario a su compañera Petrona Jerez.

Todo ocurrió cuando Lourdes estaba lavando los platos en la cocina y la tucumana se acercó a la bacha para limpiarse las manos. La marplatense se enojó con la rubia y le gritó: "Pará, boluda. Lávate allá, down".

Indignados, los seguidores del reality no tardaron en reaccionar y comentaron: "Sin temor a equivocarme, creo que Lourdes es uno de los peores personajes de todos los GH existentes"; Ella dijo 'voy a entrar y no voy a dejar una minoría sin discriminar'"; "Expulsión directa"; "Cancelable por donde la mires" y "¡Está re loca esta mina, es peor que Furia! Re violenta mal".

Cabe destacar que no es la primera vez que Lourdes hace repudiables comentarios sobre sus compañeros. Sobre Luciana Martínez, la participante trans, por ejemplo, en reiteradas oportunidades opinó sobre su cuerpo.

Ahora habrá que esperar si desde la producción del programa le hacen algún llamado de atención por utilizar la palabra "down" como forma de insulto cuando en realidad constituye un acto de discriminación.