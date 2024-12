Fuerte cruce entre Petrona y Sandra por la comida en Gran Hermano 2024: "Pedís siempre lo que no hay"

Luego, Priore la llamó para que probara la preparación y le dijera si le faltaba sal o pimienta. Ahí, la mujer fue, probó la comida y regresó a su lugar. "¡Petrona! Te pedí al pedo que la pruebes", le gritó Sandra.

"Un poquitito de sal", le contestó tranquila la tucumana. "¡Dale, amiga!", volvió a gritar enojada Sandra. Petrona también señaló sobre una cocción: "Esto lo sacamos".

"Está largando el líquido, mi amor", le explicó Sandra. "Y es mejor para que no pierda consistencia", le contestó la participante sonámbula. "Si vos dejás que el líquido lo pierda dentro del líquido, ¿para qué le pusiste sal? Se pone sal para que el líquido ácido caiga, ¿entendés?", siguió Sandra de mala manera.

Instantes después, Priore le dijo molesta a Jerez: "Escuchame, Petrona, si vos no querés dejame que lo hago yo. Yo no tengo problema". Por último, una de sus compañeras le indicó a Sandra: "Por favor, Sandra no empecemos con la discusión".

Petrona se quebró tras el pase de factura de sus compañeros en Gran Hermano 2024

La convivencia nunca es fácil y menos si se trata de 24 extraños que compiten por un importante premio en un reality. En las últimas horas, en Gran Hermano 2024 (Telefe), Petrona Jerez rompió en llanto luego de que sus compañeros se quejaran de una actitud involutaria que tiene la participante.

"Es la primera vez", dijo una. "Y no lo esperábamos", sostuvo otra. "Que duerma con nosotras", opinó otra de las chicas. "No es tu culpa ser sonámbula", agregó otra jugadora.

La tucumana, que es sonámbula y roncó la primera noche, se quedó sentada en una de las camas sin emitir palabra mientras escuchaba a sus compañeras. Ahí, Chiara Mancuso señaló: "Hay una realidad. Si ella ronca o es sonámbula, igual estamos conviviendo y nos vamos a tener que acostumbrar. Y aparte hoy vamos a estar todas cansadas y capaz ni vamos a escuchar. Probemos hoy".

Acto seguido, Petrona se quebró y sus compañeras fueron a abrazarla. "Nooooo. Petro, no llores", gritó una. "Si no lo hacés apróposito", acotó otra. "Petro, sos meme seguramente en todos lados", agregó otra participante para levantarle el ánimo.