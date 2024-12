Gran Hermano 2024: se conoció el macabro plan de Renato para eliminar a Santiago

Embed

Así, tras la viralización tuittera de esa conversación con Jenifer Lauría, la fanáticos del reality fueron letales con Renato y, bajo el hashtag #GranHermano2024, hicieron saber su descontento para con él.

“El buenos valores quiere aislar a un pibe hasta que no lo soporte psicológicamente. ¿Y a este lo quieren comparar con Marcos?”, "El IQ de Renato debe ser cero no?", “Ya quiero que sea domingo para verlo irse con su maletita. Vamos Renato al 9009” o “¿Por qué lo dice tan seguro? Lo detesto, y si no se va es porque está acomodado”, fueron sólo algunos de los duros comentarios que pudieron leerse debajo el posteo del clip.

Renato Rossini y Santaigo Algorta - GH2024.jpg

Gran Hermano: Renato Rossini cuestionó a Santiago Algorta por su condición de salud y lo destrozaron

Renato Rossini ya había sido duramente criticado en las redes sociales por sus dichos sobre la salud de Santiago Algorta en la casa de Gran Hermano 2024. El modelo peruano cuestionó a su compañero, que tiene restricciones alimenticias porque es celíaco.

“¿Cómo vas a servirte un montón de arroz? ¿Los demás no comen? Puedo entender que tengas una condición o algo así, pero no te vas a armar tu dieta”, dijo el peruano, en una charla con Sandra. Y agregó: "Mejor no entres a la casa si sabes que vas a tener ese problema y no podés pensar en los demás”.

Embed

El peruano también acusó a Santiago de no colaborar con los quehaceres de la casa. “Ni lo vi un par de veces lavando platos, pero no hizo nada”, señaló. "Nunca hizo nada”, asintió Sandra. “Ni siquiera cambió el garrafón, nada. Yo observo mucho eso, está todo el día con la ceja levantada”, remarcó Renato.

“No se salva ni el celíaco de la casa”; “Después hablan de tener valores y ser buena gente”; “Este piensa que Santiago no piensa en los demás porque tiene esa condición. Hermano, estás muy mal”; “Está siguiendo los pasos de Delfina”; “Cada vez que habla se hunde más”; “Pésimo como persona y como jugador”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos del programa frente a los dichos de Renato.