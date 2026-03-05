El duro revés judicial que sacude a Brian Sarmiento y siembra dudas por su futuro en Gran Hermano

El Juzgado Civil N° 56 falló a favor de la ex de Sarmiento tras comprobarse un incumplimiento en el pago de la manutención durante casi dos años, explicó el comunicador.

"Son 12 millones de pesos que debe de 22 meses de cuota que son de solo 430 mil pesos mensuales. La multa es de dos dólares diarios", comenzó el periodista.

Y agregó: "La sentencia del juzgado determina que sobre la primera parte de la deuda, el primer millón y medio que corresponde a tres meses de cuota más intereses, debe ser inmediatamente ejecutado".

En el documento se estableció que la productora deberá afrontar esta primer parte del monto total de forma inmediata, el cual será retenido del total que genere el ex futbolista en su permanencia en el programa.

"Están siendo notificados en Kuarzo que tienen que saldar eso antes de pagarle a Brian su sueldo semanal", explicó Riva Roy. En cuanto a esta situación, indicó que la familia del participante determinará si se le informa o no a Sarmiento de lo que sucede en el exterior.

"En Telefe pregunté y me dijeron que se van a manejar igual que cuando murió el familiar de Martina (Pereyra), que la familia va a decidir si le cuentan a Brian o se entera al salir", comentó.

Y cerró ante esta situación: "El abogado de Brian dice que va a saldar toda su deuda pero no es de buena fe, está obligado por la Justicia a hacerlo".

Habrá que esperar para saber si finalmente Brian Sarmiento se entera de lo que sucede en el exterior en cuanto esta situación importnte de su vida o si continuará como si nada su estadía en la famosa casa.

Embed

El contundente descargo y dura acusación de Iván, hermano de Brian Sarmiento

Iván, hermano de Brian Sarmiento, habló sobre el conflicto con el ex futbolista mientras participa de Gran Hermano Generación Dorada y lanzó fuertes declaraciones.

“Salgo a hablar y a contar mi verdad porque a mí no me gusta que ensucien mi nombre”, expresó Iván visiblemente molesto por las situaciones que, según él, se generaron con su hermano.

Y sobre la relación con el ex futbolista, explicó: “No sé cuál fue el click que hizo él para cambiar de un día para el otro, si yo dejé todo, fui, le di una mano, trabajamos juntos y ahora que no están saliendo bien las cosas me suelta la mano”.

En ese sentido, destacó que le gustaría poder tener una charla cara a cara para aclarar la situación y lanzó: “Me encantaría que un día venga y me explique el por qué real porque nunca me lo dijo. Me dijo e hizo muchas cosas que no se hacen porque me culpó y ensució mi nombre, como si fuera que yo le había robado, pero no fue así”.