Gran Hermano: el filoso chiste de Joel sobre el mensaje que el novio de Sabrina decidió no mandarle

"A mí Brian nunca me mandaría un mensaje antes que mi papá o mi mamá. O sea que si dijo eso es un mensaje de Santi para mí. No que Brian haya mandado un mensaje y que se haya cambiado por el de mi mamá", analizó la modelo.

Pero claro que la situación hizo ruido en toda la casa, por lo que fue tema de conversación de varios en los minutos siguientes. Así, ya en el dormitorio, Joel comentó filoso a algunos de sus compañeros: "El mensaje de Brian yo me imaginé que podría decir 'traición'", a lo que Bautista respondió riéndose "Noo, es un montón". Pero Ojeda insistió filoso: "Y sí, por eso lo sacaron el mensaje".

La increíble reacción de Sabrina de Gran Hermano al enterarse que su novio se negó a enviarle un mensaje

Santiago Del Moro ingresó el martes a la casa de Gran Hermano para cenar con los chicos y llevarles una palabra de aliento de sus seres queridos y le dio una triste noticia a un participante en particular.

Lo cierto es que Sabrina Cortez se enteró que su novio Brian Fernández se negó a enviarle un mensaje y finalmente fue su madre quien le dedicó unas palabras. Esto hizo que la joven comenzara a sospechar que su relación está complicada después del affaire que tuvo ella con Alan Simone, quien fue el último eliminado del reality.

Luego del ingreso del conductor y darse cuenta de la situación y la negativa de su novio a dedicarle unas palabras, Sabrina hizo catarsis con sus compañeros en una charla en el jardín. "No me cambia en nada en definitiva", dijo Sabrina. A lo que Rosina le preguntó: "¿Cómo no te cambia nada?". Y ella explicó: "Acá adentro, no va a cambiar mi manera de ser".

Y fundamentó: "Lo único que me da que pensar es que primero las cosas no se pueden hablar, obviamente estoy lejos, y por otro lado lo que me preocupa es que miércoles ganas de nominación: ‘Brian te amo, saludos a la familia de Brian...’. Y todos así como diciendo: ‘andá a la con... de tu madre, pendeja de mie...’ ¿Entendés? Eso es lo que me pasa".

"Vos hacé lo que sientas", le aconsejó Rosina.