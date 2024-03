Gran Hermano: Emma defenestró a Cata frente a Furia y fogoneó la interna entre ellas

Embed

Este jueves, Furia le confesó a Emma que notaba algo extraña a Cata. "No me saludó. Siempre se levanta y me saluda", le comentó la estratega a su compañero.

El jugador aprovechó para defenestrar a Cata. "Vos para ellos sos Furia... te tienen un cagazo... hasta Cata", exclamó y aseguró que la médica cambió su juego porque siente que tiene respaldo del público: "¡A mí tampoco me saludó! ¡Se cree fuerte! Si vos te crees fuerte, te ponés orgullosa y te lo guardas para vos, no te ponés así".

Julieta Poggio durísima con Alfa por pegarle a Manzana en Gran Hermano: "No tiene cura"

Unos minutos antes de que se mostrara la salida de Alfa de la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe), tras el violento accionar con Federico “Manzana” Farías y sus fuertes cruces con Catalina Gorostidi, Julieta Poggio lo criticó duramente en una nota con PrimiciasYa.

"Muy feo lo que hizo Alfa con Manzana, fue el límite que no había que pasar. A Alfa no le importa nada, él es así. No tiene cura, ¡perdón Alfa!", arrojó la actriz sobre el violento episodio en diálogo con este portal, en medio de la inauguración de la Sala Vip del casino del Hipódromo de Palermo.

Por otro lado, destacó quién es su judadora preferida: "Furia es la verdadera protagonista, todo pasa alrededor de ella. La veo en la final, aún no se con quiénes, falta mucho, pero ella llega a la final", aseguró.

Al ser consultada sobre cuándo ingresaría a la casa de Gran Hermano, dijo: "Me gustaría ingresar en la final. Me gustaría entrar para darle unos consejos en esa última semana que es muy movilizante todo lo que se siente en ese momento al ser muy poquitos". Y por último aclaró: "Pero no me quedaría a dormir, es una experiencia que ya viví. Entraría a visitarlos por unas horas".