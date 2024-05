Gran Hermano: encontraron un desagradable objeto en la cama de Furia y tuvo una inesperada reacción

Aunque al principio todo eran risas para la entrenadora, la charla pasó a otro nivel cuando el joven le hizo una fuerte revelación. “Encontramos un forro usado, hija de p...”, le planteó el amigo de Nicolás.

Inmediatamente Furia decidió no hacerse cargo y aseguró que era imposible que sea usado por ella. “Sí, porque estaba al lado de la cama de Mauro”, insistió Facundo, amigo de Martín Ku, que también había visto la situación.

“Furia, el forro estaba negro, estaba todo podrido. Ahora está en una bolsa”, agregaron ambos. Sin embargo, Furia continuó buscando excusas y argumentó: "Hace como dos semanas que yo no estoy con el flaco, no puede ser. Yo siempre lo tiré a la basura”.

Embed

Virginia descubrió el secreto más oscuro de Furia y estalló Gran Hermano

En medio del escándalo por la fuerte discusión entre Furia y Emmanuel Vich, Virginia Demo descubrió el secreto más oscuro la polémica participante y estalló todo en Gran Hermano, Telefe.

Fue en una distendida charla donde Virginia, Florencia y la propia Furia, mientras compartían unos mates, bromearon sobre los poderes sobrenaturales que tendría la tatuada.

La polémica participante había adelantado que habría más gente en el reality y el video fue viralizado por los fanáticos de Furia desde las redes sociales.

“Esta es bruja, me decía “viene gente” y yo decía “estas delirando, dejame de hinchar las bolas”, marcaba Virginia ante las atentas miradas de sus compañeras.

Embed

Juliana Scaglione explicó al instante: “Yo les dije que se reseteaba el juego. Les dije, hoy capaz que va a sonar el timbre y entran 9 valijas. ¿Y qué pasó? Todo igual de lo que dije. Yo sé igual que me escuchan, pero esto ya estaba programado, no es porque yo lo pienso, o sea...”. A lo que Virginia exclamó: "Qué hija de pu..".

Esta predicción acertada de Furia fue muy comentada en la red social X y los usuarios fueron dejando sus opiniones sobre el tema, de si puede considerarse o no bruja.

“A mi me embrujó. Ella ríe yo rio, ella llora yo lloro. Ella putea a alguien yo lo lleno de turbos”, afirmó una usuaria de X. Y otros, en cambio, marcaron: "No es bruja. Vio Gran Hermano el año pasado y a esta altura también entraron familiares/amigos. No es tan difícil”.