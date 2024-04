Gran Hermano: Florencia destrozó a Coti Romero y le declaró la guerra

"Boluda, encima yo le dije que fuiste vos", le reveló Zoe a Flor. La participante le respondió un poco irritada: "¿Sos tarada? flaca, ¡llegó ayer! Cómo vas a confiar en ella".

Cabe recordar que Florencia en la última nominación utilizó la fulminante y dejó en placa a Emmanuel Vich.

En esa misma conversación, Florencia les advirtió a sus aliados sobre Coti: "Tengan cuidado con lo que le dicen". Y agregó: "Ella no actúa leal, va por otro lado".

La terrible pelea a los gritos de Furia y Mauro en Gran Hermano: "No vas a ganar"

Luego de que los jugadores de Gran Hermano (Telefe) se enteraran de que este domingo la gente votará de forma positiva en la placa de nominados, Juliana 'Furia' Scaglione cruzó a su chico Mauro D'Alessio y defendió a Emmanuel Vich.

"No estás entendiendo, vos no vas a ganar, ¿entendés? Ese es tu problema. Como no vas a ganar, porque llegaste tarde y no es mi culpa, nos querés sacar a nosotros porque se sienten amenazados", le dijo Furia enojadísima.

"Te lo voy a decir y no te falto el respeto ni nada, huelen mal, porque tienen el culo sucio, porque son cagones, y no va para vos solo, va para un montón", siguió y remarcó: "Nos cagan votando siempre a los mismos... siempre lo mismo. Cuando te votan seguido te hacen más fuerte, no están entendiendo, entienden mal".

Ahí, Mauro le preguntó si entonces no puede jugar. "Si podés jugar... pero no te creas que vas a sacar a alguien como una eminencia porque recién llegaste, por lo menos construirte un poco. ¡No vengas a hacerte el loquito y decir 'quiero que te vayas'!, ¿quién sos vos?", le respondió Furia.

También D'Alessio expresó que había intentado acercarse a Emmanuel, pero "no le gusta lo que hace". "No juzgues por juzgar, porque toda la casa juzga. Conocelo. Yo me junto con la gente que me hace bien. Me junto con él porque algo hermoso tiene, aprendé a descubrirlo", le contestó la tatuada.

"La gente si nos banca es porque nos quiere... Yo tengo que aprender a convivir con gente que tiene 21 años y no sabe lo que es que se te mueran tus viejos y no es mi culpa. Cada uno vino con una vida", sostuvo Furia.

Inmediatamente, Mauro le retrucó: "¿Qué tiene que ver eso? ¿Que no se me hayan muerto los viejos no quiere decir que no puedo jugar?".

"No se puede decir nada acá, se malinterpretan las cosas, todo se revoluciona a 20 mil, uno termina gritando. ¿Sabes qué pasa con él (Emmanuel)? La gente habla mal, le come la cabeza a todos. ¿Por qué no nos vienen a conocer? No somos malos, no somos lo que parecemos. ¿Tan amenazados se sienten?", disparó Furia.