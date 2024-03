Gran Hermano: fuerte polémica por la entrada de una ex participante a la casa

"Hoy 22:30 entra Agostina a dar un paseo", fueron las palabras del conductor en sus historias de Instagram, donde también aclaró: "Esto es a titulo de promoción, no para ir a gritarlo".

Agostina entra en congelados

Al correr la noticias, el publicó comenzó a demostrar su indignación en redes sociales ya que lo veían como una oportunidad injusta dado que ella abandonó el reality por voluntad propia.

"¿Entra Agostina a dar un paseo? Pero ella se quiso ir del programa jajaja Ay no dios que pésimo", "Meten a Agostina en un congelados que nada que ver", "¿Por que entraría Agostina si ella abandonó? dios", ¿No era que Agostina tenia miedo de que Furia la mate, por que entraría?", fueron algunos de los comentarios.

El coqueteo en vivo de Romina y Agostina de Gran Hermano: ¿hay amor?

Cuando Romina Uhrig estuvo en la casa de Gran Hermano 2023 generó un vínculo muy espacial con Agostina Spinelli. Era evidente que había muy buena química entre ellas y las redes explotaron con el shippeo.

Cuando decidió abandonar el juego, la policía de San Fernando retomó su vínculo con la ex diputada kirchnerista. Los fanáticos del reality de Telefe continuaron insistiendo para que pase algo entre ellas.

En un reciente vivo en Instagram, Agostina se mostró en la casa de Romina, que le tiró onda sin sutilezas. "Acá me dicen 'es tu noche'", advirtió Agostina . "Es la única que no se da cuenta que es su noche", le contesta la ex de Walter Festa.

"Yo antes era la que la apuraba y ella se ponía así.... y ahora la que me apura es ella", se escucha que comenta la ex Gran Hermano 2023 a Romina. "Mirá que yo no me abro con cualquier eh", cierra, picante, la ex diputada K en el medio de la transmisión en dicha red social.