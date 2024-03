Agostina de Gran Hermano confesó qué siente por Romina y Analía Franchín lanzó un comentario desubicado

Embed

"¿Cómo es la relación de ustedes dos? Yo ví cómo se saludaron cuando llegó Romina. A mí no me saludás con tanto amor. Me dio un poco de celos", advirtió la conductora. "No mientras Geo..", fue la reacción de Romina.

Pía Shaw indagó más y quiso saber por los sentimientos de Agos con la ex diputada kirchnerista. "Es hermosa. Es una mujer hermosa", remarcó la policía. En ese instante, Analía Franchín intervino y remató: "Corte y confección, mi amor. Tijera. Corte y confección".

El acuerdo millonario que pactó Agostina con la producción de Gran Hermano para no denunciar a Furia

Este jueves, en LAM (América TV), Yanina Latorre dio más detalles de la negociación secreta que hizo Agostina Spinelli con la producción de Gran Hermano para limpiar su imagen y no denunciar a la participante Juliana 'Furia' Scaglione.

"¿Sabés cómo se termino el tema de la famosa denuncia? Bueno, los estudios donde se graba Gran Hermano son de alguien muy importante de los medios, Quique Estevanez, que algo tiene que ver con la producción del reality y conoce al jefe de policía de zona norte: Tigre, San Fernando, Vicente López, Escobar, San Isidro", comenzó diciendo la rubia en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

Y reveló: "Le pidieron que hablara con el jefe de policía para aguantar la denuncia hasta que terminara el programa. Por supuesto que le contestaron que no. Bien los policías. Que si Agostina deseaba denunciar, a la denuncia se la iban a tomar. La iban a elevar a la Justicia e iba a tomar estado público".

"Para terminar el temita a Agos la convencieron, le prometieron dinero efectivo o una casa y acá no ha pasado nada. Viste que están con el tema de las casas prefabricadas. De femicidio pasó a jugar con Furia", cerró la mujer de Diego Latorre.