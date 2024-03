Gran Hermano: Furia y Mauro intimaron en la ducha y Rosina lanzó un comentario desubicado

Los chicos estuvieron un largo tiempo ocupando el baño. Obviamente, todos se enteraron del momento íntimo de Furia y Mauro ya que habían algunos que estaban esperando para poder entrar y hacer sus necesidades.

El Chino se acercó con intenciones de ingresar y Paloma le advirtió: "Yo que vos tocaría la puerta". Al rato, Furia y Mauro salieron del baño. En ese instante, Rosina Beltrán lanzó un comentario picante: "Buena ducha se dieron, eh".

Por esa frase, la uruguaya fue duramente cuestionada en las redes sociales. La morocha siempre está pendiente de los encuentros entre ellos. De hecho, la primera vez que estuvieron juntos, ella estaba espiando desde la puerta junto a Zoe.

Furia recibió un regalo muy importante de Gran Hermano por su cumpleaños y Emma estalló de bronca

Anoche, después de la gala de eliminación en Gran Hermano (Telefe), pasadas las 00, Furia comenzó su cumpleaños. La voz de la casa saludó a la jugadora en su día y le dijo que había algo para retirar en el box de intercambio.

Todos salieron corriendo para ver qué era lo que le habían dejado. "Hey gracias.... Emma agarrá... es comida para todos", le dijo Juliana a Emmanuel Vich, que estaba más cerca de la zona de las habitaciones.

En en box había solo un paquete de yerba. "Yo le pedí otra cosa... boluda!", se quejó el participante, que esperaba un agasajo para la cumpleañera. "Y bueno... yo que sé... pensé que nos iban a dar más cosas. Buena, una yerba. Está bien", le respondió Furia.

Emma explicó que había pedido algunos ingredientes para preparar una torta para celebrar el cumpleaños de su compañera. "Si no nos lo dieron es porque no quieren. Mañana compramos. No es mi culpa, boludo, pará", exclamó la jugadora.

El joven seguía desilusionado luego de abrir el box, pero Furia le puso lo puntos. "Emmanuel, basta, sé agradecido, estás acá dentro", sentenció.