La confesión de Furia en Gran Hermano sobre los atributos sexuales de Mauro: "Ahí lo hay..."

En las últimas horas, en una charla en la habitación con algunas de sus compañeras, Juliana Scaglione habló de los atributos sexuales del recién llegado al juego. En la conversación, la estratega dejó en claro que quedó un poco decepcionada con el muchacho.

“Yo ya la vi y no la tiene re larga. Ahí no hay ninguna cosa larga. Lo único que voy a decir es que me parece que bailó”, afirmó, mientras sus compañeras la miraban atónitas.

Furia elogió el físico de Mauro, pero lo destrozó cuando le preguntaron por sus atributos. “Podes tener un re cuerpo, pero cuando no tenés, no tenés…”, sentenció.

Gran Hermano: la pregunta sin filtro que Furia le hizo a Mauro en la cama

En pleno disfrute del amorío con Mauro DAlessio tras su llegada a la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe), Juliana Furia Scaglione interrogó al musculoso sobre la íntima relación que mantienen desde hace algunos días para saber si se acercó a ella porque realmente le pasan cosas o si fue sólo por estrategia.

"¿Sos estratega?" le preguntó Juliana a Mauro mientras descansaban bajo las sábanas de su cama y ella simulaba un micrófono con su mano izquierda, a lo que DAlessio respondió afirmativamente sin dudarlo.

Tras ello, Furia avanzó con la siguiente pregunta al consultar, entre filosa y repleta de ansiedad cual adolescente, "¿Viniste en modo fuckboy o te están pasando cosas?". Fue allí cuando Mauro deslizó picante: "No, vine en modo fuckboy, pero la verdad, que muy bien".

Furia y Mauro

En tanto, avanzando con su plan para hacerse fuerte dentro del juego, el nuevo musculoso dentro de la casa de Gran Hermano 2023 también hizo algunas preguntas a Furia, quien lo sorprendió con sus respuestas.

"¿Estarías con otra persona que no sea yo adentro de la casa?", quiso saber Mauro y Juliana fue tajante con un certero "No". "¿No? ¡Exclusividad!", repreguntó visiblemente sorprendido. En ese momento la doble de riesgo miró a cámara y pidió: "Gente, no me lo saquen... Pero que te dé exclusividad corporal no significa que vos no puedas hacer nada. ¡Miren lo que trajeron! Es gigante. Gracias".

"Lo bueno es que por lo menos te divertís conmigo. Eso me gusta. Siento que te relajás", atinó a reaccionar el participante antes de irse a comer, mientras que la hermanita sentenció feliz: "Yo pedí a alguien que hable, que esté fuerte ¡y la jeta que tenés!".