Gran Hermano: la desagradable costumbre de Florencia que indignó a Santiago del Moro y a sus compañeros

Lo cierto es que esta desagradable actitud de la participante ya no pasa inadvertida para sus compañeros de casa, quienes le consultan por los días que lleva sin asearse.

Mauro D' Alessio le preguntó a Flor: "¿Hace cuánto que no te bañas?". Y con cierta duda y haciendo cuentas la joven contestó: "Ayer no, antes de ayer tampoco...".

"¡Desde el martes!", exclamó con sorpresa Mauro. "No sé si desde el martes o desde el lunes", le aclaró ella. "¡Qué hija de mil!", lanzó el ex rugbier.

Incluso, Virginia Demo se mostró sorprendida al ver a Flor salir limpia de la ducha con su pelo mojado y fue tema en de mesa grupal lo poco que se baña.

"Yo esto no lo puedo creer. Acá nos bañamos todos los días, ¿no? Me dicen que en Europa no pero acá estamos en la Argentina, chicos. Bueno, parece que Flor no", comentó por su parte el conductor Santiago del Moro al presentar el video.

Florencia enfrentó a Nicolás en Gran Hermano y lo dejó completamente expuesto: "¿Con quién hablaste?"

Esta semana la casa de Gran Hermano, Telefe, obtuvo el beneficio de ver en directo la cena de Los Bros donde tenían permitido hacer complot y ponerse de acuerdo en la placa de nominación.

Como era de esperarse, este suceso los dejó completamente expuestos y una de las más afectadas por la situación fue Florencia Regidor, al ver que su novio Nicolás Grosman permitió que sus compañeros la voten para quedar nominada.

Si bien los jugadores decidieron no contar lo que vieron, la joven no se pudo contener y enfrentó a su pareja en una explosiva charla. “¿Vos me cuidas?”, le preguntó Florencia sin revelar más detalles.

"¿Por qué me preguntas eso?", deslizó Nico y ella aseguró: "¿Vos le dirías a tus amigos que no me voten? No, porque te chup.. un huevo, si vos gustaras de mí, no querrías que me vaya".“Si yo te ofrecí jugar con nosotros...", retrucó él.

Sin embargo, Flor insistió en su postura y expresó: "Aparte te morís porque juegue con ustedes. Para juntar una personita más para tener votos, pero cuando me tengan que fletar, lo hacen". “Nunca haces lo que sentís vos, siempre escuchas, escuchas y te lleva a hacer cosas que no quieres, ¿Me vas a decir que no?”, agregó.

En ese momento Grosman comenzó a ponerse nervioso y exclamó:"¿Con quién hablaste de esto?". “Conmigo misma, son cosas que observo. Te veo, veo como salir después de hablar con ellos y las decisiones que toman ellos. Te veo mal”, insinuó la oriunda de Lomas de Zamora.

Finalmente siguieron discutiendo un largo rato hasta que Flor decidió abandonar la conversación y su novio quedó sentado en sillón con una mirada completamente descolocada.