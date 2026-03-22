Gran Hermano: brutal pelea entre Sol y Manu terminó con corte de transmisión y escándalo total

En medio del cruce, Manuel apuntó directamente contra la actitud de su compañera, a quien trató de soberbia y egocéntrica, incluso haciendo alusión a cuestiones personales. Pero Sol respondió con su estilo filoso y lanzó una chicana sobre su físico, sugiriéndole que fuera al confesionario “para que lo sigan inyectando”, en referencia a sus pectorales.

La discusión siguió escalando sin freno. “Avisale a toda la casa que dicen que vos hiciste complot... ¿Vos no sos el líder? Ser líder es para jugar bien”, lo expuso Sol. En ese punto, Manuel lanzó una advertencia clara: si volvía a ganar el liderazgo, la fulminaría directamente. Ella, lejos de intimidarse, lo desafió: “Vamos a un mano a mano. Ah no, cierto que te vas. Hacé las valijitas Manu, que te queda poco... Estás nervioso”.

El momento más caliente llegó cuando ambos perdieron la paciencia. “Qué engreída que sos, no puedo creer lo soberbia que sos”, disparó él. Sin titubear, Sol contraatacó: “El último que me dijo eso está mirando desde afuera”, en referencia a Nick, el último eliminado. Y remató con una frase que terminó de desatar la furia: “Cociná Manu, que para eso servís”.

Visiblemente molesto, Manuel elevó el tono y exigió respeto: “No me faltes el respeto eh. Yo no te lo falté a vos”. Pero el episodio alcanzó su punto más polémico cuando Sol lanzó una grave acusación vinculada al uso de anabólicos dentro de la casa. Fue en ese instante cuando la transmisión en vivo se interrumpió de manera abrupta, lo que aumentó aún más la expectativa entre los seguidores del reality.

Todo indica que el material completo del enfrentamiento será emitido en la gala de este domingo, que comenzará a las 22:30 con la conducción de Santiago del Moro. Allí, además, ocho participantes bajarán de placa en una instancia clave.

Mientras tanto, la tensión sigue en aumento dentro de la casa, que se encamina hacia una nueva gala de eliminación este lunes 23 de marzo, donde un jugador deberá abandonar definitivamente la competencia.

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Qué dijo Santiago del Moro sobre el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro rompió el silencio y dio una información clave sobre el futuro de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), luego de su reciente internación por un pico de presión que encendió todas las alarmas.

A través de sus historias, el conductor respondió a la inquietud de los seguidores del reality, que en los últimos días se preguntaban si la actriz podrá regresar a la casa más famosa del país.

"Amigos, a los que me preguntan por Andrea, les cuento que su vuelta a la casa depende del alta médica; en caso contrario, en su lugar ingresará un reemplazo", explicó Del Moro, llevando claridad en medio de rumores y versiones cruzadas.

De esta manera, la continuidad de Andrea del Boca quedó completamente sujeta a su evolución y a lo que determinen los profesionales de la salud, priorizando su bienestar por encima del juego.

En paralelo, también trascendió que podría haber una renegociación contractual en curso, un factor que suma incertidumbre y mantiene abierto el interrogante sobre su destino dentro del reality.