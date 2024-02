Gran Hermano: la polémica burla de Furia a Rosina que causó un gran repudio en las redes

En eso, sus compañeras recordaron que Rosina terminó con harina en la cara mientras cocinaba y Virginia sugirió: “Ponete harina en la cara”. "Ay, me voy a poner harina en la cara para que todos piensen que soy una idiota", continuó Furia.

Rosina con harina

Luego, Isabel la llamó para pedirle ayuda con la cocción de los panqueques y al decir el nombre Furia ella exclamó: “Soy Rosina”. De esta manera, siguió hablando con un tono burlón y exagerando sus movimientos.

"Desde que llegó su amiga, ha empeorado", "Furia dice que la discriminan por ser como es pero ella crítica a otros por lo mismo", "Agostina tenía razón cuando le dijo que de verdad es mala persona, no tiene valores ", Estás cosas son las que bajan la imagen de Furia", fueron algunas de las reacciones en redes.

La insólita estrategia de Cata y Furia para enloquecer a Licha en Gran Hermano

En Gran Hermano(Telefe), Lisandro Navarro y Juliana 'Furia' Scaglione tuvieron un fuerte enfrentamiento el martes a la noche, y la tatuada planeó esta mañana junto con su amiga Catalina Gorostidi una estratagia para hacer enojar al jugador.

El martes, Furia lo acusó de llevar y traer información. "Esta no es tu casa, es la casa de todos. No como más nada que cocine este tipo (por Licha) y no me vengan a llamar para comer. Yo hago lo que se me cante. Hay comida para todos. Me puedo cocinar sola. Hace dos meses que vengo comiendo lo que a él se le canta cocinar", le dijo Juliana a Lisandro.

Esta mañana, en tanto, Cata y Furia decidieron robar y esconder todos los mapples de huevo, ya que Licha se encarga de cocinar. "Este estúpido no se dio cuenta. No digamos nada hasta la tarde. Nico dice que hay ocho mapples. Ni miraron", le contó entre risas la pediatra a Furia.

Acto seguido, Furia expresó: "Vamos a explicarle a la gente: nos robamos todos los huevos". Y Cata agregó: "¡Y él quería hacer arroz con huevo!".