El brutal sincericidio de Furia sobre por qué no le gusta comer con sus compañeros de Gran Hermano

Este martes, a la hora del almuerzo, Rosina Beltrán destacó que Juliana había vuelto a sentarse con ellos y celebró: "Furia, qué lindo que estés comiendo con nosotros".

Ahí, Furia disparó sin filtro: "¿Qué le ves de lindo que esté comiendo con ustedes? No me divierte, escucho comentarios o gente hablar que no me interesa lo que piensa y me genera mier...". Sin embargo, la jugadora le ofreció a la uruguaya: "Con vos si querés un día comemos juntas".

Los participantes de Gran Hermano 2023 (Telefe) siguen intentando digerir la vuelta de tres expulsados del juego gracias al repechaje. Es así que en las últimas horas algunos hermanitos empezaron a sentir picazón en sus cabezas por lo que inmediatamente barajaron la hipótesis de una posible invasión de piojos y Zöe Bogach apuntó directa contra Catalina Gorostidi, Isabel De Negri y Joel Ojeda.

Lo cierto es que fue Zoe una de las primeras en plantear ante sus compañeros la tremenda molestia en su cabellera. En la cocina, la rubia se preguntó a viva voz: “¡Ay chicos, me picaron piojos a mí! Me pica la cabeza”.

En ese momento, Joel Ojeda se ofreció a revisarle el cuero cabelludo a su compañera. Y mientras lo hacía, Bogach disparó directa y sin filtro: “Si tengo piojos es porque alguien de afuera me los trajo, porque yo de acá no salgo hace como tres meses”, responsabilizando a los ganadores del repechaje de infestar la casa con piojos.

Joel revisa si Zoe tiene piojos - captura1 GH 2023.jpg

Rápido de reflejos, Joel se desligó de semejante acusación, al asegurar “Puede ser de Isa o Cata”. Mientras tanto, enfrente Manzana también comenzó a rascarse intensamente y creyó encontrar un huésped en su cabeza, tras lo cual le retrucó a su compañero: “O vos”.

Sin embargo, Ojeda no se hizo cargo e hizo referencia a las extensiones con las que ingresaron sus compañeras, que podrían haber estado contagiadas de pediculosis y ser así las causantes de semejante invasión dentro de la casa.

De confirmarse que hubiera piojos en las cabezas de los hermanitos, la producción deberá tomar cartas en el asunto haciéndoles llegar productos específicos para el tratamiento de la molesta enfermedad.