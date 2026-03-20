Gran Hermano: quiénes fueron los participantes que salieron de placa tras el complot masivo

Los ocho participantes que consiguieron asegurarse su permanencia fueron: Zilli, Andrea, Emanuel, Solange (Sol), Daniela, Pincoya, Yipio y Cinzia. Cada anuncio se vivió con una mezcla de nervios, alivio y festejos dentro de la casa, mientras el resto continúa en riesgo y a la espera de la decisión final del público.

Así, con el juego completamente alterado y nuevas reglas en marcha, Gran Hermano entra en una etapa decisiva donde cada voto puede cambiarlo todo.

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¿Qué pasará con Andrea del Boca en Gran Hermano tras su problema de salud?

El caso de Andrea del Boca fue, sin dudas, uno de los más llamativos de la noche. Aunque logró salir de la placa y evitar, en principio, la eliminación, su permanencia en el reality todavía no está garantizada. La participante debió abandonar momentáneamente la casa para someterse a estudios médicos, por lo que su regreso dependerá de la evaluación de los profesionales. Esta incertidumbre suma tensión al juego y deja su futuro abierto.

En cuanto al resto, Emanuel y Zilli fueron anunciados rápidamente como los primeros salvados, marcando una clara tendencia en el apoyo del público. Más tarde, Sol y Daniela también aseguraron su continuidad, afianzándose en una etapa decisiva de la competencia. Pincoya, una de las jugadoras más queridas, volvió a recibir el respaldo de la audiencia, mientras que Yipio y Cinzia completaron el grupo de ocho participantes que lograron salir de la zona de riesgo.

Tras esta definición, la placa se achicó considerablemente, pero el clima dentro de la casa está lejos de calmarse. Quienes siguen nominados deberán esperar hasta la próxima gala para saber si continúan o quedan eliminados. La decisión final llegará el lunes, cuando el jugador con menor cantidad de votos positivos deba abandonar el reality.

Este episodio marca un antes y un después en Gran Hermano Generación Dorada. La sanción por el complot no solo modificó las reglas, sino que también dejó al descubierto las estrategias y alianzas que se venían tejiendo. Con la decisión de nominar a todos, el Big dejó un mensaje claro: no habrá margen para actitudes que vayan en contra del espíritu del juego.