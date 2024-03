Gran Hermano: ¿quiénes son los nominados de esta semana?

Después, votó uno de los nuevos participantes, Mauro D'Alessio. El jugador nominó a Catalina Gorostidi y a Rosina Beltrán. Luego, nominó Catalina a Florencia Regidor y a Bautista.

Darío Martínez Corti, por su parte, en el confesionario, le dio dos puntos a Florencia y un punto a Damián. Denisse González, la participante que recibió la fulminante y quedó en placa automáticamente, hizo la espontánea y nominó a Manzana y a Damián. Ellos recibieron tres y dos puntos, respectivamente.

Más adelante, Martín Ku votó a Florencia y a Damián. Bautista fue el siguiente en nominar y eligió para que vayan a placa a Darío y a Florencia.

Por otro lado, Florencia nominó a Bautista y a Darío. Paloma Méndez votó a Darío y a Damián, y Joel Ojeda fue por Emmanuel Vich y Bautista.

Damián, otro de lo nuevos participantes, nominó a Mauro y a Darío. Nicolás Grosman votó a Damián y a Darío; Rosina nominó a Darío y Mauro, y Emmanuel le dio dos puntos a Bautista y uno a Mauro. La última en nominar fue Zoe Bogach, quien votó a Darío y a Mauro.

Cerca de la medianoche, el conductor Santiago del Moro ingresó a la casa y les informó los nominados de esta semana. La placa quedó conformada por Denisse González, Darío Martínez Corti, Damián Moya, Bautista Mascia y Florencia Regidor.

El tremendo cara a cara entre Emma y Catalina en Gran Hermano: "¡No te banco!"

Catalina Gorostidi y Emmanuel Vich tuvieron un duro cruce en la casa de Gran Hermano. Todo comenzó cuando la "furiosa" empezó a hacer preguntas a sus compañeros, cuando fue al peluquero explotó todo.

"¿Te sentís el más falso de la casa de Gran Hermano?", lanzó la morocha. "No", contestó él. "Dale!", exclamó ella. "No. Soy bastante auténtico. Aunque a vos no te guste", sumó el joven.

Lejos de querer dejar las cosas ahí, Cata siguió: "Emma, ¿qué se siente estar con cara de ojete todo el día desde que llegó Joel?". "No, desde que llegaste vos", respondió Emma, picante.

Finalmente, la furiosa tildó a su compañero de "falluto" y le preguntó si lo subió a placa "para que la cena de nominados no sea aburrida" o por otra razón. "Te subí a placa porque no te banco... te lo digo en la cara. ¡Y espero que te vayas!", remató.