Furia expuso sus motivos para usar la fulminante contra Denisse en Gran Hermano: "No me olvido"

En medio de estas opiniones encontradas, se viralizó un clip donde la joven explicaba en qué se había basado para tomar a Denisse como su principal objetivo.

"Denisse se va a ir su casa, se lo puede llevar a Bauti también. Todo bien, pero yo no me olvido. No me olvido de esto, no me olvido del no te banco, del soy la que hace la campaña de los bros afuera, no me olvido de nada ”, sentenció Juliana en una charla con Ema y Rosina.

Y aseguró: “También esto de yo soy una estratega. Bueno, a ver qué tan estratega sos. Tiene que empezar a escucharme”.

Embed

Gastón Trezeguet aniquiló a Furia por el uso de la fulminante en Gran Hermano: "Es malísima"

Esta semana se habilitó la fulminante en Gran Hermano (Telefe). La misma puede ser utilizada una única vez, y sirve para dejar automáticamente en placa a un jugador y sin posibilidad de ser salvado por el líder correspondiente a la semana.

En esta ocasión, la herramienta fue utilizada nada menos y nada menos que por Furia, que tuvo como objetivo a su compañera Denisse.

Aunque las jugadas de la entrenadora suelen ser aclamadas en las redes, esta vez el público no se mostró de acuerdo con su decisión y uno de lo más críticos fue el analista Gastón Trezeguet.

Fiel a su estilo, expresó su parecer a través de un posteo en su cuenta de X y disparó: "Dejen de justificar huevadas, la jugada es malísima, tuvo muchísimas buenas, dejen de justificar este delirio que se mandó".

"Aunque no sea por amor igualmente es malísima la jugada. Denisse iba a placa igual", sentenció apelando a sus conocimientos como ex participante.

Incluso, minutos mas tarde, citó su propio posteo y agregó: “¿Y que importa si el líder la salvaban a Denisse?? Denisse no es competencia de nadie. Ya no saben como justificar una mala jugada".