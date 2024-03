Gran Hermano: Rosina recordó a Lucía y reveló el extraño motivo por el cual no quiere que vuelva

Todo ocurrió después del Congelados de anoche, cuando Lisandro reingresó por unos minutos llevando tres sobres con beneficios y castigos más una botella de champagne por el cumpleaños de Furia. Fue allí que la participante charrúa cayó en la cuenta que su amiga salteña podría ser la próxima en sorprenderlos.

Lucía y Rosina en GH.jpg

“Me muero si entra Luchi y no la puedo abrazar, no puedo hacer nada. Me va a dar un beso en el cachete", dijo con una mezcla de emociones. Al tiempo que recordó que durante su estadía en el juego la salteña ya le "dio un pico”, en un secreto pero intenso acercamiento.

En ese instante, Catalina y Paloma, que vienen de afuera y conocen los sentimientos de la salteña por Rosina, deslizaron picantes que cabe la chance de que la bese en la boca, por lo que la uruguaya no ocultó su emoción.

El picante gesto de Furia tras la visita de Licha a la casa de Gran Hermano 2023

El lunes, en una nueva edición del Congelados, Lisandro Licha Navarro entró nuevamente a la casa de Gran Hermano, Telefe, con tres anuncios sorprendentes y una botella de champagne por el cumpleaños de Juliana Furia Scaglione.

Lo cierto es que tras su visita a la casa, Furia tuvo una expresiva reacción al ir a la heladera y poner a enfriar la botella de espumante que trajo el ex participante. “Gracias, hijo de re mil puta”, gritó la tatuada.

Ceferino Reato analizó a fondo en El Debate la espontánea reacción de Juliana Scaglione, segundos después de que Licha cruzara la puerta de salida.

licha furia.jpg

Esta particular reacción de Furia no pasó inadvertida por Ceferino Reato en El Debate de Gran Hermano y el panelista analizó sus palabras y el abrazo que Juliana le dio a Mauro Dalessio, con quien vive un romance en la casa.

“Licha le dio poca bolilla a la cumpleañera. Le habló más a Cata. Furia se dio cuenta de eso”, marcó Ceferino sobre la inmediata reacción de Furia tras la visita de Licha. “Me interesó mucho el grito de Furia. Dijo ‘gracias, hijo de…’. Ella se dio cuenta de eso. Y fue a abrazar a Mauro", sentenció el panelista.