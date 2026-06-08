Se conocieron impactantes detalles de la muerte de María Rosa Fugazot

Desde la puerta del edificio, la periodista Mercedes Ninci aportó nuevos datos sobre la investigación. “La prima y la amiga tenían llave y al entrar la vieron en el piso. Hay dos versiones: la policía sostiene que se desvaneció en la cama y la Justicia habla de que estaba en el piso. Se cree que pudo tratarse de una muerte súbita o de un problema cardíaco”, detalló.

Además, Ninci contó que habló con la encargada del edificio, quien aseguró haber visto por última vez a la actriz el viernes pasado. “Me dijo que estaba bien de salud, aunque muy triste por la muerte de su hijo”, señaló la cronista en La mañana con Moria.

María Rosa vivía sola, aunque según le había confiado a una vecina, tenía pensado mudarse próximamente a la casa de su “hijo del corazón” para sentirse más acompañada.