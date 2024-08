Grave denuncia contra Catalina Gorostidi de Gran Hermano: amenaza y posible allanamiento

"No sabes con quién te metiste. No sabes hasta dónde puedo llegar. No vaya a ser cosa que aparezcas en una bolsa negra", fue el mensaje virtual que adjuntó la usuaria como supuesta prueba con la carta documento en cuestión.

"Acabo de denunciar penal y civilmente a Catalina Gorostidi tras amenazarme por DM hace unos meses diciendo que voy a terminar en una boIsa", indicó la usuaria de la red social X.

Y amplió al respecto: "La carta documento fue mandada hace semanas y recién hoy se la pudo notificar. Hay orden de allanamiento para Cata".

Lo cierto es que al hacerse eco de este mensaje, Catalina Gorostidi le advirtió a esa cuenta: "Seguí... Seguí... ¡Te vas a comer una denuncia de verdad!".

La tajante reacción de Furia cuando trataron de cruzarla con Catalina Gorostidi en un móvil

En una nota de Socios del Espectáculo, la ex Gran Hermano, Furia Scaglione, evitó a su examiga Catalina Gorostidi y protagonizó un tenso momento al abandonar el móvil.

Todo comenzó cuando el cronista del programa de El Trece le consultó por sus excompañeros del reality. “Quiero que entiendan algo también, que yo tengo mis amigos del pasado, mis compañeros son participantes, no son mis amigos, somos compañeros de trabajo, por ende, ya no son mis compañeros”, respondió la doble de riesgo.

Luego, el notero le preguntó por Gorostidi, quien la había criticado por compararse con Evita Perón y Diego Maradona. "A mí la gente me ve como un ídolo. Me encantaría que pueda ver cómo me tratan en la calle, como me paran, como me sacan fotos, como no puedo caminar. Asi que nada, soy un ídolo, le guste a quién le guste", aseguró.

En ese momento, Catalina se encontraba saludando a colegas detrás de Furia y el cronista le dijo a la tatuada: "¿Puedo hacer una cosa hermosa". Ahí, el periodista se acercó a la pediatra y le pidió que se sume a la nota.

Inmediatamente, Scaglione decidió abandonar el móvil. "No, tranqui, dejá", le respondió Furia al cronista . “Te di una re nota. Dame un beso. Está todo bien, somos dos personas muy diferentes. Yo soy una persona muy motivacional, ella es parte de los chimentos, yo me dedico a otra cosa. Gracias, te amo”, agregó y se fue de la nota.

Acto seguido, en medio de toda esa incomodidad que se sentía en el aire, Catalina le comentó al comunicador: “Ay, es que ella ya es una estrella, no puede compartir cámara”.