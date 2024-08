La tajante reacción de Furia cuando trataron de cruzarla con Catalina Gorostidi en un móvil

Luego, el notero le preguntó por Gorostidi, quien la había criticado por compararse con Evita Perón y Diego Maradona. "A mí la gente me ve como un ídolo. Me encantaría que pueda ver cómo me tratan en la calle, como me paran, como me sacan fotos, como no puedo caminar. Asi que nada, soy un ídolo, le guste a quién le guste", aseguró.

En ese momento, Catalina se encontraba saludando a colegas detrás de Furia y el cronista le dijo a la tatuada: "¿Puedo hacer una cosa hermosa". Ahí, el periodista se acercó a la pediatra y le pidió que se sume a la nota.

Inmediatamente, Scaglione decidió abandonar el móvil. "No, tranqui, dejá", le respondió Furia al cronista . “Te di una re nota. Dame un beso. Está todo bien, somos dos personas muy diferentes. Yo soy una persona muy motivacional, ella es parte de los chimentos, yo me dedico a otra cosa. Gracias, te amo”, agregó y se fue de la nota.

Acto seguido, en medio de toda esa incomodidad que se sentía en el aire, Catalina le comentó al comunicador: “Ay, es que ella ya es una estrella, no puede compartir cámara”.

Embed

El duro cruce de Furia con Pepe Ochoa tras la pérdida del embarazo de Marisol y Martín Ku

El domingo a través de un doloroso posteo en las redes sociales, Marisol y Martín Ku de Gran Hermano 2023 dieron la triste noticia que perdieron el bebé que estaban esperando.

“El corazón de nuestro bebé dejó de latir el pasado jueves. Decidió irse rodeado de montañas, lagos y el frío que tanto nos gusta. Fue amado, soñado y deseado desde que supimos de su existencia. Les pedimos sus rezos, para transitar el dolor sanamente, y para que nuestro pequeño encuentre la paz eterna”, indicó Marisol con mucho dolor.

Lo cierto es que Juliana Furia Scaglione lanzó un picante mensaje en la red social X contra Pepe Ochoa, quien fue en el ciclo LAM, América Tv, quien dio por primera vez la noticia del embarazo del Chino y su novia.

Marisol perdió su embarazo..jpg

"5 am por que me levanto temprano. Dedícate a laburar. En ves del trabajo de mier.. que tenés. Ojalá la vida te haga mejor persona. Sana. Amate. Por que tenés cero amor propio. Estudia, lee, entrena la mente. Abrazo", marcó picante la ex GH. Y luego pidió a su fandom que actúe virtualmente contra él: "Furiosos ataquen".

Al leer esto, Pepe Ochoa recogió el guante y le contestó a Furia: "La diferencia ente vos y yo es que reconozco mis errores y se pedir perdón", comenzó su mensaje.

"Que una mina como vos que esta llena de odio y resentimiento adentro (lo demostraste en GH y seguís demostrándolo afuera maltratando cronistas) me señale me tiene sin cuidado. Dormí más. Lo necesitas", cerró el periodista.

A lo que Furia retrucó picante: "Como se nota que no sos reina. Y nunca lo serás huelo envidia. Jajaja si tan poca cosa soy para que seguís dándome fama crota".