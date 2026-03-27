Terrible revés para Mauro Icardi: la decisión de la Justicia que impacta directo en el vínculo con sus hijas

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El debate se generó a raíz de que esta jugada por parte de Wanda terminó teniendo un impacto directo en la dinámica con las pequeñas, ya que Mauro no pudo disfrutar del reencuentro como hubiese querido. El tiempo compartido quedó atravesado por las obligaciones pendientes y la tensión judicial, lo que condicionó tanto los planes como el clima general.

Qué dice el escrito que presentó Wanda Nara contra Mauro Icardi

Durante su breve estadía en el país, Mauro Icardi pidió sumar un día más con sus hijas ante el juez Adrián Hagopian, lo que reavivó el conflicto con Wanda Nara. La empresaria lo cuestionó con dureza, sobre todo por haber interrumpido la rutina escolar de las menores.

El planteo quedó formalizado a través de un escrito judicial presentado por Ana Rosenfeld, representante legal de la mediática, en el que se exponen distintos puntos vinculados a la reciente dinámica entre las partes. En ese documento, si bien se convalida la extensión solicitada por el futbolista, también se dejan asentadas una serie de situaciones que, según su postura, habrían generado tensión en los últimos días.

Uno de los ejes centrales del reclamo está puesto en la escolaridad de las niñas. De acuerdo a lo consignado, ambas menores no habrían concurrido al colegio durante el período en el que estuvieron con su padre, un punto que fue objetado con firmeza. Desde la mirada de la empresaria, este tipo de interrupciones no deberían tener lugar bajo ningún acuerdo, ya que considera que la rutina educativa debe sostenerse sin excepciones.

En paralelo, el escrito introduce un cuestionamiento vinculado a una decisión de salud que, según se indica, habría sido adoptada sin el consentimiento de la madre. En ese sentido, se detalla: “Mi mandante ha tomado conocimiento por intermedio de la propia F. que la menor ha sido vacunada pese a la oposición de la madre y la conformidad y garantía otorgada por la Lic. Mattera, que así ocurriría ”, expresó Rosenfeld en el documento presentado ante la Justicia.

A su vez, la presentación no se limita a este episodio puntual, sino que deja planteada una crítica más amplia sobre la forma en que se habrían tomado determinadas decisiones, sugiriendo que en más de una oportunidad habrían sido unilaterales. En ese contexto, también se impulsa la aplicación de una sanción económica contra el futbolista: una multa de “100 millones de pesos ” como consecuencia de los presuntos incumplimientos mencionados.