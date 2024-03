Grave denuncia contra Darío de Gran Hermano: "Ansioso lo esperaré"

“Mirá dónde lo vengo a ver a este garca. Me arruinó el auto y la plata jamás me devolvió y se mudó. Ansioso lo esperaré en Martínez”, describió indignado el hombre al ver a Darío sonriente en el reality.

En el ciclo LAM, América Tv, Ángel de Brito brindó más datos del problema que tuvo esta persona con el flamante participante del reality, quien en su presentación sostuvo que hace veinte años trabaja en el rubro automotor.

"Hablamos con Oscar González, el perjudicado, y nos pasó un par de detalles", indicó el conductor. Y luego detalló qué le pasó puntalmente a esta persona con Darío.

"Me dijo (el denunciante): hace un año le mandé a arreglar un auto, le pagué, me empezó a dar vueltas. Me cobró todo el arreglo, lo mío era más de la parte mecánica, le pagué todo y pasaban los días y me lo dejó afuera. Se mudó cuando fui y la llave la había dejado al del local. Me endeudé y todo por este HDP", relató Ángel De Brito.

Darío y Virginia blanquearon su pasado en común y la historia causó sensación en Gran Hermano

En la noche de lunes cinco nuevos personajes entraron a Gran Hermano para, tal vez, darle un giro de 180 grados al reality de Telefe. Así, en medio del revuelo quien se llevó la mayor sorpresa fue Virginia Demo al ver entrar a un viejo conocido de la vida: Darío Martínez Corti.

Lo cierto es que el nuevo hermanito blanqueó de entrada que Virginia era su vecina de La Plata. Y no dudó en referirse a su carrera en el stand-up para demostrar el lazo entre ellos.

Claro que semejante confesión generó todo tipo de suspicacias entre los chicos de la casa y no tardaron en sugerir la existencia de un romance entre ellos en el pasado.

Fue allí cuando Darío aclaró que sus encuentros fueron esporádicos y nada tuvieron que ver con un affaire. “La conozco a través de una amiga que tenemos en común. Cuatro o cinco veces la habré visto, pero no hay nada más allá de eso”, se atajó ante la curiosidad de los todos.

Al mismo tiempo, Darío sumó otro dato curioso que también los une: “Le vendí un auto una vez sin saber que era de ella, después me enteré”.

En tanto, Virginia reveló que se conocen de toda la vida, dado que son "contemporáneos", y agregó otra conexión más entre ellos: "Él tiene 57 y yo 55. La mamá de él fue mi maestra”.

¡Una verdadera casualidad reencontrase frente a millones de televidentes!