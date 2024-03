Darío y Virgina blanquearon su pasado en común y la historia causó sensación en Gran Hermano

Darío cuenta que conocer a Virginia - captura GH 2023.jpg

Fue allí cuando Darío aclaró que sus encuentros fueron esporádicos y nada tuvieron que ver con un affaire. “La conozco a través de una amiga que tenemos en común. Cuatro o cinco veces la habré visto, pero no hay nada más allá de eso”, se atajó ante la curiosidad de los todos.

Al mismo tiempo, Darío sumó otro dato curioso que también los une: “Le vendí un auto una vez sin saber que era de ella, después me enteré”.

En tanto, Virginia reveló que se conocen de toda la vida, dado que son "contemporáneos", y agregó otra conexión más entre ellos: "Él tiene 57 y yo 55. La mamá de él fue mi maestra”. ¡Una verdadera casualidad reencontrase frente a millones de televidentes!

Fuerte discusión y gritos entre Virginia y Emma en Gran Hermano: "Estás enfermo"

Días atrás, Virginia Demo y Emmanuel Vich mantuvieron una tensa discusión en Gran Hermano, Telefe, cuando el cordobés y Zoe Bogach estaban preparando medialunas caseras. La rubia, que se encontraba cerca charlando con Manzana Farías, hizo una observación a la hora de prepararlas y esto desató la furia de Emma.

“Ay perdón... Les conviene poner un papelito porque si no transpira el vidrio y se moja la masa. Bueno, si quieren, si no, no me den pelota. Así es acá, gente. No me dan bola”, dijo Virginia a modo de sugerencia para sus compañeros.

Este comentario motivó una dura reacción de Emma: “Hablás al pedo. Pongan esto, saquen esto, hagan esto. ¡Vení a hacerlo vos, boluda!". Fue allí cuando Virginia le contestó ya más enojada y llorando: “Yo hice un comentario pel…. Te juro que tengo las pel… llenas. ¡Harta estoy! Ya me pudriste, porque yo te lo hago todo bien. Fue una bolu…”.

emma vich virginia demo.jpg

“¡Me rompiste las pelotas!. Y cuando a mí me rompen las pelotas, me rompen las pelotas. Entonces con vos no hablo más. ¿Ok? Pero no hablamos más en serio. No me busques”, añadió Virginia. “¿Para qué hacés comentarios bolu…? Vení a hacerlo vos”, le retrucó a los gritos Emma.

Y Virginia Demo cerró indignada: “Pero vos estás mal. Emma, di una sugerencia... ¡Ay, chupame un hue…! Vos estás enfermo. Ya está. Listo ¡Vos estás loco, chau!. ¡Vos estás loco! Yo voy a hacer lo que se me cante el o…. Yo voy a hacer lo que se me cante el oje…”.